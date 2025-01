I 50 tour che vedremo o vorremmo vedere in Italia nel 2025

AC/DC

A forza di aspettare il loro annuncio stiamo diventando vecchi. È vero che sono passati nel 2024 alla RCF Arena di Reggio Emilia, ma si parla di un possibile concerto a luglio a San Siro. Sarebbe la loro prima volta al Meazza.

Baustelle

Non un tour, che comunque immaginiamo arrivi visto che ad aprile uscirà il nuovo album, ma una due giorni che i Baustelle hanno organizzato e di cui saranno headliner l’1 e il 2 giugno a Firenze. «Due giorni di live all’aperto, con artisti e band nuove, emergenti, ragazzi con cui sentiamo affinità, e in cui rivediamo lo spirito che animava i nostri giorni dell’epoca di Sussidiario illustrato della giovinezza», di cui si festeggia il quarto di secolo.

Beth Gibbons

Non succede tutti i giorni di vedere dal vivo la cantante dei Portishead. E siccome ha pubblicato nel 2024 uno dei 30 migliori dischi internazionali dell’anno, Lives Outgrown, la curiosità è tanta. Appuntamento l’11 in Triennale a Milano.

Beyoncé

Beyoncé avrebbe dovuto fare martedì scorso un annuncio che ha rimandato causa disastro a Los Angeles. Dopo il quarto d’ora di show a dicembre (lo trovate su Netflix) ci si aspetta un tour a tema Cowboy Carter. Pensarla in Europa è un azzardo, in Italia una pazzia, ma il suo è un rodeo progressista al quale parteciperemmo volentieri.

Billie Eilish

Ci sta che un’anticonformista come Billie Eilish venga sì in Italia del prossimo 8 giugno, ma non come tutti gli altri a Milano, ma a Bologna, all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Se volete avere un’idea di com’è ora un suo concerto, a questo link ci sono alcuni video della prima data del tour, in Canada.

Bruce Springsteen & The E Street Band

C’è bisogno di dire perché lo aspettiamo? Il 30 giugno e il 3 luglio recupererà le date a San Siro cancellate nel 2024 a causa di problemi alla voce. Ha 75 anni, ma resta uno dei massimi performer rock in circolazione. Qui lo spirito del tour.

Carmen Consoli

Lo scriviamo? Lo scriviamo: quando s’è esibita in double bill con un grande come Elvis Costello non ha sfigurato, al contrario, ha dimostrato (non che ce ne fosse bisogno) d’essere una performer di categoria superiore. Da ottobre sarà in tour nei teatri, per ora sono previste circa 30 date in tutta Italia, la chitarra acustica sulla locandina suggerisce il mood del concerto.

Cesare Cremonini

Un altro album di Cremonini, un altro primo posto in classifica, un altro tour. Questa volta negli stadi, un viaggio che quest’estate porterà Cremonini e il suo Alaska Baby da Bari a Milano, da Messina alla sua Bologna. «Mi riempie di entusiasmo il sold out in pochi giorni allo stadio di Napoli, che per me rappresenta un punto fondamentale di una carriera vissuta passo dopo passo, canzone dopo canzone. Mi rende grato sapere che ho atteso a lungo perché fosse solo la musica a portarmi fino a qui».

Chappell Roan

Good Luck, Babe! è stato uno dei singoli del 2024, l’anno in cui il mondo ha scoperto (con un po’ di ritardo visto che il suo The Rise and Fall of a Midwest Princess era del 2023) Chappell Roan. Lei in Europa ci verrà prima a inizio giugno, a fare da headliner al Primavera Sound a Barcellona, e poi ad agosto per una serie di festival europei. Ok, in Italia non esiste un vero e proprio festival europeo, ma magari una data last minute da sola in una grande arena?

Charli XCX

Il 2024 è stato l’anno di Brat che la nostra ha suonato moltissimo tra Stati Uniti ed Europa. In Italia, però, ancora nulla. Quest’estate riformerà la coppia d’oro con Troye Sivan per una data congiunta da headliner al Primavera Sound a Barcellona, dove lo scorso giugno aveva inaugurato la Brat era (qui per sapere come è andata, spoiler: pazzesca). Possiamo sognare di vederla nel nostro Paese?

Cyndi Lauper

Non sarebbe bello se il Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour toccasse anche l’Italia? Lei sarà in Europa per quasi tutto il mese di febbraio e non sono previste date nel nostro Paese, ma sperare non costa nulla. Ehi Cyndi, non scordare che mamma Catrine era nata a Brooklyn, ma da genitori palermitani.

Dua Lipa

L’ultima volta che abbiamo visto Dua Lipa in Italia è stato nel maggio 2022 al Forum di Milano (è andata così). In questi tre anni la sua carriera è volata e i suoi show si sono fatti sempre più potenti e funzionali (qui il nostro report da Lisbona della scorsa estate). Il 7 giugno 2025 tornerà a Milano, stavolta d’estate, all’Ippodromo La Maura. Uno degli eventi pop dell’anno.

Duran Duran

La scorsa estate i Duran Duran sono passati in Italia per una doppia acclamata data al Lucca Summer Festival. Poco dopo è uscita la versione deluxe del loro ultimo album Danse Macabre. Replichiamo, no?

Elisa

Il 18 giugno 2024 ha annunciato il suo primo concerto a San Siro previsto per il 18 giugno 2025, esattamente un anno dopo. Poteva anche dircelo con un mese di anticipo, saremmo comunque andati (e abbiamo il fondato sospetto che nel 2025 pubblicherà nuova musica).

Father John Misty

Il suo ultimo album Mahashmashana è stato acclamato da critica e pubblico. Sentirlo dal vivo è un’esperienza che vorremmo fare nel 2025, ma nel tour europeo annunciato dal cantautore l’Italia è assente. Qualcuno rimedierà a questo errore nella seconda parte dell’anno?

FKA twigs

Abbiamo aspettato sei anni per un nuovo album dell’artista inglese. Ora Eusexua è pronto e un piccolo tour europeo e mondiale è stato annunciato. Dov’è l’Italia?

Fontaines D.C.

Dopo averli visti in un club come l’Alcatraz di Milano, li rivedremo a giugno all’aperto, a Bologna, a Roma e a Milano (anzi, a Sesto). Vale la pena.

Francesco De Gregori

Prima nei teatri, poi nei palazzetti (Milano e Roma a dicembre), infine nei club con le canzoni di Rimmel (e non solo), nel cinquantesimo anniversario dell’album (ne abbiamo scritto qui) e oltre, visto che il tour continuerà nel 2026. Sono previsti due concerti speciali, il 15 settembre alla Reggia di Caserta e il 24 settembre all’Arena di Verona. È De Gregori, c’è da andare.

Frank Ferdinand

Loro che stati i paladini dell’indie rock più cool ora non vogliono nascondersi «dietro una patina di modernità posticcia». Oggi come ieri il pubblico sembra essere d’accordo con loro. Come facciamo a dirlo? La data del 20 febbraio a Milano è già sold out da tempo. Se non avete preso il biglietto non vi tocca che sperare che tornino in estate.

Green Day

L’ultima volta che sono venuti in Italia han fatto un concertone basato su Dookie e American Idiot, nel 2025 saranno headliner di una giornata di Firenze Rocks che prevede anche Weezer, Shame e Bad Nerves. Divertimento assicurato.

Guns N’ Roses

Ogni tanto tornano, questa volta a Firenze Rocks, il 12 giugno alla Visarno Arena, coi Rising Sons e altri in apertura. Terranno botta?

Il Teatro degli Orrori

Mai dire mai. Tornano dopo dieci anni senza (almeno per ora) grandi proclami, né manifesti. Ci piace pensare che lo facciano per darci una bella scossa e ricordare che la musica italiana può avere anche la loro spietata ferocia.

J Balvin

Sono tre le date europee finora annunciate da uno dei nomi della musica latin più caldi degli ultimi anni. Fortunatamente dentro c’è Milano (o meglio, Rho), dove J Balvin arriverà il 25 giugno alla Fiera Milano Live. Se volete muovere la colita, questo è l’evento dell’estate.

Jack White

Manca dall’Italia da troppo tempo. Nel 2024 ha fatto Stati Uniti (con qualche puntata in Europa) una serie di concerti annunciati come breve anticipo, in piccoli club, col repertorio di No Name e non solo. Lo vogliamo qui. Fortissimamente.

Jesus Lizard

Dopo averli ascoltati nel nuovo album Rack, il primo dopo oltre un quarto di secolo, li vedremo in azione a inizio giugno al Monk di Roma e al Magnolia, vicino a Milano. La domanda è: spaccano ancora? Ci risentiamo fra quattro, cinque mesi.

Kendrick Lamar & SZA

Lui ha un debole per lei, lei ha un debole per lui. Insieme hanno collaborato a quattro brani, tra cui la gigantesca All the Stars (colonna sonora di Black Panther) e due pezzi dell’ultimo disco di Kendrick, GNX, tanto da decidersi di fare un tour congiunto negli Stati Uniti. Da questa parte dell’oceano speriamo che qualcuno abbia la pazza idea di portarceli.

King Gizzard & the Lizard Wizard

Dal vivo sono un’esperienza (leggi qui) e pure il loro ultimo album Flight b741 lo è. Certo, vederli con orchestra, come si esibiranno negli Stati Uniti a luglio e agosto portando in giro il prossimo album, è impossibile, ma in versione rock ridotta non sarebbe male.

Lady Gaga

L’11 e 18 aprile sarà l’headliner del Coachella, mentre il nuovo album, l’atteso LG7, uscirà salvo colpi di scena a febbraio. Questo ha fatto aumentare l’hype tra i fan europei. Ci sarà modo di rivedere Gaga in Italia?

Liberato

Un album (Liberato III) pubblicato nei primi secondi del 2025 e una grande data unica prevista per il 31 maggio a Roma, al Circo Massimo. Come al solito è tutto segreto, ma è tutto cool.

Ligabue

Il concertone al Campovolo, pardon alla RCF Arena di Reggio Emilia è il ritorno a casa e la festa dell’eroe locale, che quest’anno porterà la celebrazione dei 30 anni di Buon compleanno, Elvis! e di Certe notti anche alla Reggia di Caserta il 6 settembre. Niente biglietto, ma un braccialetto con tecnologia RFID che viene spedito a casa.

Linkin Park

Se pensate che From Zero sia pieno di pezzi da cantare fino a perdere la voce in concerto, l’appuntamento è il 24 giugno all’Ippodromo La Maura di Milano. Anche per capire dal vivo, dopo tanti video, l’effetto che fa vederli con Emily Armstrong.

Lorenzo Jovanotti

Dopo i giganteschi Jova Beach Party, l’incidente e la convalescenza, Lorenzo ha annunciato una quarantina di concerti tra marzo e maggio nei palazzetti, con una coda (per ora) di cinque date all’Arena di Verona. «La voglia di realizzare spettacoli pazzeschi, divertenti, innovativi, avventurosi, emozionanti e unici è sempre lei anzi è ancora più forte». Nella band c’è Adriano Viterbini, le prove sono iniziate, a fine mese uscirà Il corpo umano vol. 1.

Luca Carboni

Il suo ritorno a fine dello scorso anno al fianco di Cesare Cremonini per il brano San Luca è stata una felice sorpresa per tutti dopo la diagnosi del tumore e le difficili cure. Quanto sarebbe bello vedere nel 2025 un Carboni di nuovo sul palco?

Lucio Corsi

In aprile si esibirà nei club, poi chissà, di mezzo c’è il suo Sanremo. «Inseguire le canzoni di città in città è senza dubbio la cosa che amo di più, è la cosa che sogno da quando ero bambino», ha detto. «Salire sul palcoscenico vuol dire incontrare la musica, come dice Paolo Conte in Alle prese con una verde milonga. Inoltre ogni palco è un trampolino verso un’altra realtà, lassù riesco davvero ad immaginare di essere qualcos’altro». E noi come lui, sotto il palco.

Mahmood

A oltre un anno da un altro strepitoso Sanremo (dove tornerà da co-conduttore) Mahmood è pronto per il suo primo tour dei palazzetti. Cinque date per cinque città (Bologna, Roma, Napoli, Torino e Milano), un ultimo giro per festeggiare un altro traguardo (Tuta gold è stato il singolo più venduto in Italia nel 2024) e salutare la NLDA era.

Marracash

Dopo aver pubblicato a sorpresa È finita la pace, Marracash si sta preparando per il primo tour negli stadi. Si partirà il 6 giugno da Bibione per poi raggiungere Napoli, Torino, Milano, Roma e Messina dove il 5 luglio finirà il tour. Un mese, sì, ma fatto bene. È finita la pace.

Massive Attack

Tre date per il progetto trip hop inglese: il 18 giugno a Milano, il 19 a Ferrara e il 24 a Gorizia. Lo show è stato così presentato: «Il nostro nuovo spettacolo rappresenta il momento più trasgressivo nella collaborazione tra 3D e United Visual Artists dal 2003. Attraverso l’ingegneria inversa degli algoritmi per rivelare anomalie nei contenuti e cicli di feedback ricorsivi, cerchiamo di stimolare un dialogo sul sogno infranto dell’individuo sicuro e autonomo nel contesto del crollo globale delle democrazie liberali». Hype ne abbiamo?

My Chemical Romance

Negli Stati Uniti è uno dei tour più attesi, con concerti negli stadi e supporter che vanno dai Violent Femmes ai Pixies, passando per Alice Cooper, Garbage, Death Cab for Cutie, Devo, Idles, Evanescence. Noi siamo italiani e non sogniamo così in grande, ci accontentiamo di un palasport in autunno.

Nine Inch Nails

Trent Reznor non ha preso bene che la notizia del nuovo tour dei Nine Inch Nails è stata fatta trapelare senza il consenso della band. Poco importa comunque, ora sappiamo che i NIN nel 2025 si imbarcheranno in un tour mondiale. Aspettiamo le info, e l’Italia please.

Paul McCartney

«Celebriamo il 2025 con amore e musica», ha scritto il primo dell’anno. Ecco, se possibile Macca, la musica portala anche in Italia, che noi ci mettiamo l’amore. Get back!

Pearl Jam

Per ora hanno annunciato una decina di date negli Stati Uniti tra aprile e maggio. Mancano dall’Italia dal 2022. Non diciamo altro.

Rolling Stones

Si parla da tempo di un concerto nella seconda metà di maggio all’Olimpico di Roma. Ci vogliamo fortissimamente credere.

Salmo

Bisognerà attendere fino al 6 settembre per capire cosa sarà davvero il Lebonski Park, il concerto-evento annunciato da Salmo che si terrà a Fiera Milano Live. Non ci sarà solo il live, ma anche un parco tematico ispirato all’immaginario di Salmo: cosa avrà partorito la testa del rapper?

Soccer Mommy

Un bel concerto alternativo per guadagnare punti coolness con i vostri amici? Eccovi serviti Soccer Mommy. Per continuare la promozione del suo quarto album in studio Evergreen, la musicista svizzera cresciuta in Tennessee arriverà in Europa per un lungo tour che avrà una data unica nel nostro Paese, a Milano, al Legend Club.

Steven Wilson

A marzo pubblicherà il nuovo album The Overview, a giugno si esibirà a teatro, a Milano e Roma. Vogliamo esserci per vedere come porterà in concerto il suo «viaggio di 42 minuti basato sul cosiddetto effetto panoramico, secondo il quale gli astronauti che vedono la Terra dallo spazio subiscono un cambiamento cognitivo trasformativo, sperimentando spesso un apprezzamento e una percezione della bellezza travolgenti e un maggiore senso di connessione con le altre persone e con la Terra nel suo complesso».

Sting

Gli ennesimi concerti in Italia? Questa volta c’è qualcosa di diverso e quindi siamo curiosi. Sting torna infatti a vestire il ruolo di cantante e bassista in un trio con chitarra e batteria. Ai tempi dei Police erano ovviamente Andy Summers e Stewart Copeland, a luglio a Bassano del Grappa, Roma e Codroipo ci saranno Dominic Miller e Chris Maas.

System of a Down

Ci sono anche loro nella grande stagione delle reunion con concerti in primavera in Sud America e in estate nei grandi stadi del Nord America. Un autunno in Italia no?

Tyler, The Creator

La data di Tyler, The Creator del 30 aprile a Milano è andata sold out in un respiro. Era facile prevederlo: Tyler è uno dei personaggi più cool della scena, in Italia non tornava da nove anni, da una data estiva a Sesto San Giovanni del 2016, e il suo ultimo album Chromakopia è stata una delle migliori uscite dello scorso anno. Cosa ci sarà da aspettarsi dal suo show?

Vasco Rossi

Aprirà come di consueto la stagione dei grandi concerti estivi il 31 maggio all’Olimpico di Torino e andrà avanti fino al 28 giugno. Esserci è di rito.

Wilco

A febbraio pubblicheranno, in lieve ritardo rispetto al ventennale, una edizione deluxe di A Ghost Is Born. Tra aprile e maggio gireranno gli Stati meridionali degli States con uno spettacolo chiamato An Evening with Wilco, senza opener, facendo due performance divise da un breve intervallo. Se vengono in Italia, ci accontentiamo di una.