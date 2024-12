Per festeggiare 25 anni di carriera discografica i Baustelle hanno ideato il loro festival “galactico”

I Baustelle hanno ideato il loro festival. La due giorni di musica e chiacchiere si chiama El Galactico Festival e si terrà a Firenze l’1 e il 2 giugno. Scopo: festeggiare i 25 anni di carriera discografica. L’album di debutto Sussidiario illustrato della giovinezza uscì infatti nel 2000.

«Nonostante il revival e la nostalgia ci facciano orrore», scrive Francesco Bianconi in un comunicato stampa, «ci siamo accorti che sono passati 25 anni dall’inizio della nostra esistenza discografica. La prima novità per questo 2025, che di novità sarà carico, è che faremo un festival: a Firenze, nella Toscana dove la nostra avventura (musicale e non musicale) per l’appunto è cominciata, all’Anfiteatro del Parco delle Cascine, il weekend del 2 giugno».

«Siccome c’è festival e festival, ci tengo a dirvi a scanso di equivoci che: il nostro consisterà in due giorni di live all’aperto, con artisti e band nuove, emergenti, ragazzi con cui sentiamo affinità, e in cui rivediamo lo spirito che animava i nostri giorni dell’epoca di Sussidiario illustrato della giovinezza; ci saranno talk e podcast live, ci saranno vinili fatti girare dal pomeriggio al tramonto; e ci saremo anche noi ovviamente. Questo festival si chiamerà El Galactico, come un potenziale bar messicano di tacos a Los Angeles o come uno reale a Milano Est».

I Baustelle si esibiranno, con ospiti a sorpresa, in entrambe le giornate. L’1 giugno ci stanno anche Emma Nolde, i Neoprimitivi, Matteo Bordone & Daniela Collu (podcast live) e Pierpaolo De Sanctis (dj set); il 2 giugno Marta Del Grandi, i Delicatoni, Stefano Nazzi (con una puntata dal vivo di Indagini) e Bassolino (dj set). Biglietti disponibili sul sito di Vivo concerti da domani e nei punti vendita da lunedì.