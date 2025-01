I Baustelle hanno annunciato il nuovo album ‘El Galactico’

I Baustelle hanno annunciato l’uscita di un nuovo album nel 2025, l’anno in cui la band festeggia i 25 anni di storia discografica. Il disco si intitola El Galactico, come la due giorni organizzata dal gruppo che si terrà a Firenze l’1 e 2 giugno (qui la line-up). L’album uscirà il 4 aprile.

Domani sentiremo il primo singolo. Si intitola Spogliami ed è stato scritto da Francesco Bianconi con Diego Palazzo e Federico Nardelli. Il cantante la descrive come una canzone «che parla del desiderio di essere altro rispetto a ciò che si è o si è diventati. È questo un sentimento che ha sempre albergato in molti testi delle nostre canzoni, ed è il sentimento che in fin dei conti ha provocato la nostra nascita come band tanti anni fa: ci siamo formati perché volevamo essere diversi da tutto il resto, diversi dal mondo».

«Questo senso di disgusto, di volontà di spoliazione contenuto nelle parole della canzone lo provo io anche in questo momento, rinnovato e rinvigorito dal momento storico critico che stiamo attraversando. Volevo trasmettere un senso di purificazione dal contaminato, una voglia di rottura di catene e di liberazione dalle tossine: ogni ascoltatore sarà libero di cantare queste parole a modo suo e dare una forma e un volto alla propria personale oppressione».