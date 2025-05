Perché si sta parlando del silenzio di BigMama all’Eurovision

Durante la seconda semifinale dell’Eurovision 2025 a Basilea andata in onda ieri sera, BigMama – che commenta per la Rai la manifestazione insieme a Gabriele Corsi – ha scelto di non dire nulla durante l’esibizione della rappresentante di Israele Yuval Raphael. Nessun commento al video introduttivo, né alla fine della performance come è solita fare, né al momento della qualificazione in finale. Una scelta che molti hanno interpretato come gesto politico.

Il silenzio non è passato inosservato, soprattutto considerando il contesto: in questi giorni ci sono state parecchie polemiche sulla partecipazione di Israele (con tanto di petizione per l’esclusione dall’ESC, come è stato fatto per la Russia dopo l’invasione dell’Ucraina). Dalle registrazioni effettuate in sala si sente che l’ingresso in scena di Raphael è stato accolto sia da applausi che da fischi, come successo già anche durante le prove del pomeriggio, quando alcuni manifestanti sono stati allontanati dalla security.

Sul gesto di BigMama è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli, riprendendo un commento alla cantante di un utente («BigMama non ha detto nessuna parola, neanche una, su Israele. Quanto cazzo la amo») criticando la scelta: «Il vero problema è pensare che il silenzio sia azione e non complicità». E ha aggiunto: «Grandi discorsi al Primo Maggio contro gli haters, poi su Israele totale mutismo».

BigMama ha preferito non commentare.