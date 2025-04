714 fortunati hanno visto Bruce Springsteen duettare con John Fogerty e Tom Morello

Un concerto di Bruce Springsteen con una serie di ospiti d’eccezione davanti a sole 714 persone. Non è stato un concerto flop, come si potrebbe pensare, bensì è quello che è successo nel weekend agli American Music Honors, un evento annuale organizzato alla Monmouth University di West Long Branch in New Jersey dallo Bruce Springsteen Archives & Center che quest’anno ha celebrato John Fogerty, Tom Morello, Smokey Robinson, Emmylou Harris e Joe Ely.

Tutti i premiati, ad eccezione di Joe Ely, erano presenti sul posto per ricevere il premio e esibirsi nei loro classici con l’aiuto di Bruce Springsteen, Little Steven and the Disciples of Soul e gli ospiti sorpresa Jackson Browne, Nils Lofgren, Nora Guthrie e Darlene Love. Un concerto unico, un all-star game non lontano da quanto visto alla cerimonia della Rock and Roll Hall of Fame, con la sola eccezione che il pubblico era formato da solo 714 persone. E niente dirette tv, solo quanto i cellulari in sala hanno potuto registrare.

Bruce Springsteen Smokey Robinson Little Steven - Going To A Go-Go

Watch this video on YouTube

L’ex conduttore di NBC News Brian Williams è stato il presentatore della serata durante la quale Springsteen ha tenuto personalmente i discorsi in onore di per Ely e Fogerty. In un revival di alcuni dei momenti migliori del tour Vote For Change del 2004, Springsteen ha eseguito con Fogerty i classici dei Creedence Clearwater Revival Bad Moon Rising, Proud Mary e Fortunate Son.

Bruce Springsteen and John Fogarty - Fortunate Son

Watch this video on YouTube

Springsteen ha suonato anche All Just to Get to You, canzone di Joe Ely del 1995, e duettato con Smokey Robinson per Going to a Go-Go, con Jackson Browne per Take It Easy e con Tom Morello per The Ghost of Tom Joad e Tenth Avenue Freeze-Out.

Bruce Springsteen 10Th Avenue Freeze Out

Watch this video on YouTube

Alla fine serata tutti gli invitati sono tornati sul palco insieme a Darlene Love e Nora Guthrie per This Land Is Your Land. Il classico di Woody Guthrie era un punto fisso dei concerti di Springsteen negli anni ’80, ma oggi è diventato una rarità. L’ultima volta che Springsteen l’aveva suonato dal vivo era nel 2013.

Bruce Springsteen , Jackson Brown Tom Morello , Nils Lofgren - Take It Easy

Watch this video on YouTube

Bruce Springsteen , John Fogerty, Jackson Brown, Emmy LHarris , Tom Morello This Land Is Your Land

Watch this video on YouTube

Da Rolling Stone US.