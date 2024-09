Hard & Soft: i video della prima data del tour di Billie Eilish

È partito ieri sera dal Centre Vidéotron di Quebec City, in Canada il nuovo tour di Billie Eilish. È il suo primo vero concerto dalla pubblicazione dell’album Hit Me Hard and Soft. In Italia lo vedremo l’8 giugno 2025 alla Unipol Arena di Bologna.

La scaletta è composta da poco più di 25 canzoni, alcune delle quali presentate in versione abbreviata. Non si è sentita No Time to Die, la canzone premiata con un Oscar, un Grammy e un Golden Globe tratta dalla colonna sonora dell’omonimo film di 007. Sul palco non c’era il fratello e braccio destro Finneas, che oltre a scrivere con lei la accompagnava abitualmente in tour.

Eilish appare a inizio concerto sopra a un grande cubo luminoso posto sul palco al centro del palazzetto, cubo che funziona da elemento scenico semovente e schermo.

Con indosso una maglia rossa da football numero 26, Eilish ha attaccato Chihiro e Lunch, dall’ultimo album. Per When the Party’s Over ha creato sul momento un loop vocale, chiedendo un po’ di silenzio. «È pazzesco cantare queste canzoni per la prima volta davanti a un pubblico», ha detto a proposito dei pezzi di Hit Me Hard and Soft.

Lo show prevede momenti molto ritmati e altri più introspettivi, alcuni hard e altri soft. Una curiosità: a un certo punto Eilish ha chiesto agli spettatori di aiutarla a districare i capelli che si erano impigliati nelle collane che indossava. Ultimo pezzo prima dell’outro è stata Birds of a Feather, di cui la popstar ha da poco pubblicato il video ufficiale.

La scaletta ufficiale del concerto e i video dei fan:

Intro

Chihiro

Lunch

NDA / Therefore I Am

Wildflower

When The Party’s Over

The Diner

Ilomilo

Bad Guy

The Greatest

Male Fantasy

Skinny

TV

Bittersuite Transition

Bury a Friend

Oxytocin

You Should See Me in a Crown

Guess

Everything I Wanted

Blue / Lovely / Idontwannabeyouanymore / Ocean Eyes

L’amour de ma vie + Over Now

What Was I Made For

Happier Than Ever

Birds of a Feather

Blue Outro

Chihiro / Lunch:

Billie Eilish LIVE - CHIHIRO & LUNCH (Opening) - HIT ME HARD AND SOFT TOUR (Centre Vidéotron Québec)

Wildflower:

Billie Eilish - WILDFLOWER l Live at Centre Vidéotron Québec 2024

When the Party’s Over:

Billie Eilish LIVE - when the party’s over - HIT ME HARD AND SOFT TOUR (Centre Vidéotron, Quebec)

The Greatest:

Billie Eilish - THE GREATEST l Live at Centre Vidéotron Québec 2024

Guess:

Incredible energy! Billie Eilish singing Guess at the new tour

L’amour de ma vie:

Billie Eilish - L’AMOUR DE MA VIE l Live at Centre Vidéotron Québec 2024

What I Was Made For:

#HARDANDSOFTQuebec: Billie performing ‘What Was I Made For?’ at the @centrevideotron tonight in Quebec, Canada! 🫧 📸: vendettedanslame pic.twitter.com/hqzVPA0bIl — Billie Eilish Tours (@billieeilishtrs) September 30, 2024

Happier Than Ever:

Billie Eillish In Quebec - Happier Than Ever HMHAS Tour #billieeilish #hmhas #hitmehardandsoft

Birds of a Feather / Blue Outro: