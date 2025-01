Fire Aid è iniziato con un duetto tra i Green Day e Billie Eilish: il video

Fire Aid, il doppio concerto al Kia Forum e all’Intuit Dome di Los Angeles a favore delle vittime degli incendi, si è aperto con un duetto tra i Green Day e Billie Eilish sulle note di un pezzo della band, Last Night on Earth: “Se perdo ogni cosa nel fuoco, ti mando tutto il mio amore”.

Rolling Stone aveva fatto incontrare Billie Joe Armstrong e Billie Eilish nel 2019, per una delle interviste doppie della serie Musicians on Musicians

«Mi piace la musica che ha il suono della libertà», diceva Armstrong a Eilish in quell’occasione, «ed è la sensazione che mi trasmette la tua. Mi sembra di ascoltare una persona onesta che sta esprimendo se stessa, incorporando nuove sonorità. A tratti mi sembra jazz, è una cosa figa da dire?».

«Los Angeles, siamo ancora vivi!», ha detto Billie Joe dopo il duetto. «Questa è la California. E ci siamo dentro tutti assieme. Los Angeles, ti amiamo dal profondo del nostro cuore e ci saremo per te qualunque cosa accada».

I Green Day hanno suonato anche Still Breathing e When I Come Around. Qui sotto il video della loro esibizione: