Lady Gaga difende ‘Harlequin’ dopo i meme sul Coachella

Venerdì sera Lady Gaga ha fatto una grande performance al Coachella legata come comprensibile all’ultimo album Mayhem. Ha anche eseguito pezzi tratti da Born This Way, The Fame, The Fame Monster e dalla colonna sonora di A Star Is Born.

Tra i vari meme che sono girati ce n’è uno che abbina ogni scheletro che a un certo punto durante la performance ha circondato Gaga col titolo di un album snobbato dalla scaletta: Artpop, Joanne, Chromatica e Harlequin, il disco legato al secondo Joker.

Gaga ha commentato il meme in risposta a un’utente di TikTok scrivendo che «Harlequin è una delle mie produzioni di cui sono più orgogliosa», mettendo a tacere chi pensava che già rinnegasse un disco particolare e legato a un brutto flop cinematografico.

Sempre al Coachella, Benson Boone si è esibito venerdì portando sul palco Brian May per suonare Bohemian Rhapsody dei Queen e Beautiful Things. Si aspettava una reazione più calda del pubblico di fronte al chitarrista dei Queen e lo ha fatto sapere su TikTok.

«Io che cerco di far capire al pubblico del Coachella che leggenda assoluta è Brian May e l’impatto culturale che ha sulla musica e sul mondo», ha scritto in accompagnamento di un video in cui, in cucina, canta in playback Bohemian Rhapsody con una banana al posto del microfono, facendo ampi gesti per cercare di coinvolgere (senza successo) il pubblico del Coachella evidentemente ignaro della storia del rock. Boone e May si sono ringraziati vicendevolmente via social. Il chitarrista ha detto che Boone è «un prodigio di 22 anni».

Sono entrati in tendenza dopo il Coachella anche i Green Day per motivi legati sia alla politica, sia al fandom. Durante il loro set hanno cambiato, come ormai da tradizione consolidata, una parte del testo di American Idiot. Non più “I’m not a part of a redneck agenda”, ma “I’m not part of the MAGA agenda”. Billie Joe Armstrong ha cambiato anche un passaggio di Jesus of Suburbia, che è diventato “Runnin’ away from pain, like the kids from Palestine / Tales from another broken home”, un riferimento alle vittime palestinesi che non si trova spesso nei concerti di grandi artisti mainstream americani.

Le due cose ovviamente non sono piaciute ai supporter di Trump (contro la band si era espresso più volte Elon Musk), con un commento involontariamente comico che ha fatto il giro di X. «Rimpiango i vecchi Green Day», come se fossero esistiti dei Green Day conservatori o apolitici, è diventato un meme da accompagnare a video, foto e articoli relativi alle prese di posizione del gruppo fin dalle origini.

All’Afterparty del Coachella Charli XCX ha indossato una fascia con la scritta “Miss Should Be Headliner”, un’affermazione che alcuni fan della band di Billie Joe Armstrong non hanno preso bene: gli headliner quel giorno erano infatti i Green Day. Sono corsi in massa a contestarla, anche numeri alla mano: dopo oltre 30 anni di carriera, e non al picco di popolarità, i Green Day riempiono spazi enormi e hanno più ascoltatori mensili di Charli su Spotify.

L’appuntamento col secondo weekend del Coachella è da venerdì 18 a domenica 20 aprile.