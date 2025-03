I Green Day hanno cambiato il testo di ‘Jesus of Suburbia’: “Sono un idiota o sono JD Vance?”

Durante il primo concerto del tour australiano, a Melbourne, i Green Day hanno cambiato un passaggio del testo di Jesus of Suburbia. Era “Am I retarded or am I just overjoyed?”, è diventato “Am I retarded or am I just JD Vance?”, più o meno “Sono un idiota o sono JD Vance?”.

Durante lo show, la band ha suonato per intero American Idiot e Billie Joe Armstrong ha preso di mira anche Elon Musk e Donald Trump: «Non vi piacerebbe se i politici chiudessero quelle cazzo di bocche? Non volete che Elon Musk chiuda quella cazzo di bocca? Non volete che Donald Trump stia zitto?».

Sempre durante Jesus of Subirbia, Armstrong ha cambiato il passaggio “We are kids of war and peace, from Anaheim to the Middle East” in “We are the kids of war and peace, from Ukraine to the Middle East”.

Non è certo la prima volta che i Green Day cambiano un passaggio di un testo dal vivo. “I’m not part of a redneck agenda” di American Idiot è diventando in una occasione “I’m not part of a MAGA agenda” e in un’altra “I’m not a part of the Elon agenda”, suscitando in entrambi i casi la reazione di Musk, che li ha accusati di essersi rammolliti e venduti al sistema.

«La canzone è di 20 anni fa e noi siamo i Green Day. Che vi aspettavate?», ha detto a Rolling Stone Mike Dirnt. E ancora: «Non riesco a dire nient’altro su quella faccenda se non che Musk non è uno che si tira indietro quando si tratta di scrivere cazzate su Internet».