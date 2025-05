Gli Who hanno annunciato l’ultimo tour: «Anche le cose belle prima o poi finiscono»

È come si pensava. Gli Who hanno annunciato ufficialmente le date del tour d’addio negli Stati Uniti e in Canada. Si chiama The Song Is Over, come la canzone del 1971, e rappresenterà l’ultima occasione per i nordamericani di vedere la band. Partirà il 16 agosto, quindi dopo le due date italiane previste il 20 e 22 luglio rispettivamente a Padova e Milano, e si chiuderà il 28 settembre (biglietti in vendita dal 13 maggio).

Non è dato sapere se faranno anche un tour d’addio in Europa, come tutti si aspettano e come è prevedibile, e se torneranno in Italia. «Vediamo se riusciamo a sopravvivere a questo tour», ha detto Daltrey a proposito delle ipotetiche date europee. Per il cantante è molto più facile girare in tour gli Stati Uniti rispetto al Regno Unito. «Non voglio dire che non accadrà, ma nemmeno che accadrà».

«Tutte le cose belle prima o poi finiscono», dice Pete Townshend in un comunicato stampa. «È un momento pieno di emozioni. Suonare per il pubblico americano e canadese è sempre stato bello. Abbiamo comincaito a sperimentare il calore e il coinvolgimento di quel pubblico nel 1967, quando gli hippie fumavano erba seduti sui plaid e ascoltavano con attenzione e intensità. La musica era ovunque e ci sentivamo tutti uguali».

E ancora: «Devo dire che, sebbene andare in tour non sia sempre stato piacevole per me, per lo meno è stato quasi sempre facile: il miglior lavoro che potessi desiderare». In questo periodo i rapporti con Roger Daltrey sono buoni e i due sono «pronti nonostante l’età a mettere tutta la nostra energia in questo addio a chi ci ha seguiti con fedeltà e, chissà, a chi si verrà per la prima volta a vedere cosa si è perso negli ultimi 57 anni. Sarà un tour fatto di ricordi, affetto e risate. Non mancate».

Anche Daltrey dice di avere apprezzato il calore del pubblico in America. «È sempre stato un posto straordinario per me. Le differenze culturali hanno avuto un impatto enorme, era la terra delle opportunità». Sull’addio: «Non è facile mettere fine a una parte tanto importante della mia vita, quella vissuta in tour con gli Who. Grazie per esserci stati, ci vediamo un’ultima volta».

Le date annunciate:

16 agosto – Sunrise, FL @ Amerant Bank Arena

19 agosto – Newark, NJ @ Prudential Center

21 agosto – Philadelphia, PA @ Wells Fargo Center

23 agosto – Atlantic City, NJ @ Jim Whelan Boardwalk Hall

26 agosto – Boston, MA @ Fenway Park

28 agosto – Wantagh, NY @ Northwell at Jones Beach Theater

30 agosto – New York, NY @ Madison Square Garden

2 settembre – Toronto, ON @ Budweiser Stage

4 settembre – Toronto, ON @ Budweiser Stage

7 settembre – Chicago, IL @ United Center

17 settembre – Los Angeles, CA @ Hollywood Bowl

19 settembre – Los Angeles, CA @ Hollywood Bowl

21 settembre – Mountain View, CA @ Shoreline Amphitheatre

23 settembre – Vancouver, BC @ Rogers Arena

25 settembre – Seattle, WA @ Climate Pledge Arena

28 settembre – Las Vegas, NV @ MGM Grand Garden Arena