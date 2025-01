Lady Gaga ha chiuso il Fire Aid con un inedito scritto per il concerto: il video

Una canzone inedita forse intitolata All I Need Is Time che parla di speranza e del tempo che rimargina le ferite: “Tutto ciò di cui ho bisogno è del tempo per lasciarmi tutto alle spalle e andare avanti”. Lady Gaga ha chiuso così il Fire Aid, il concertone per le vittime degli incendi a Los Angeles che si è tenuto al KIA Forum e all’Intuit Dome, dove la popstar ha suonato anche Shallow e Always Remember Us This Way.

«È stato un periodo orribile e spaventoso, ma è in momenti del genere che le persone si uniscono e capiscono quanto hanno bisogno l’uno dell’altro, ed è così che voglio ricordarci per sempre», ha detto Gaga.

E sulla canzone inedita, che gira attorno al verso “all I need is time”: «Stavo riflettendo su cosa cantare stasera, volevo fare un pezzo pieno di speranza». Non riuscendo a trovare la canzone giusta tra quelle della sua discografia, ne ha composta una nuova col suo fidanzato Michael Polansky. «È solo per stasera, è solo per voi».