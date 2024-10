I migliori costumi di Halloween 2024 tra cinema e tv

The Substance : angeli e demoni

Lo diciamo sottovoce, ma il body caramella indossato da Margaret Qualley per interpretare la buona (ma anche la cattiva) Sue in The Substance di Coralie Fargeat è già, proprio così un’icona. O, se la parola proprio non la digerite, perlomeno un oggetto del desiderio, proprio come la bombshell che lo indossa. Allora scegliete la vostra Sostanza (ogni gioco di parole è puramente casuale) e preparatevi a saltare. Dalla paura, ovvio.

Deadpool & Wolverine : Lady Deadpool

In a film universe obsessed with multiverses, it was inevitable that Lady Deadpool show up sooner or later. But we were all admittedly curious which actress was hiding behind the blonde hair and red and black mask. https://t.co/ZPSeJ9qjCW pic.twitter.com/aYk4UUp8sy — IGN (@IGN) July 27, 2024

Deadpool & Wolverine è stato citazionista e un po’ poco riuscito. Una cosa buona, però, ce l’ha lasciata: ed è stata l’apparizione, tra Dark Lady shakespeariana e donna angelica stilnovista, della controparte femminile del supereroe dissacrante interpretato da Ryan Reynolds. Interpretata da Blake Lively, che di Reynolds è partner anche nella vita. Lasciate perdere Kill Bill (saranno tutte vestite così) e abbracciate la tutina rossa con un fare da Myss Keta. Entrate a effetto, e tutto andrà bene.

Baby Reindeer : Martha (o una piccola renna)

Più che un travestimento, è un’attitudine. Non provateci a casa, ma solo alle feste alle quali vorrete davvero terrorizzare qualcuno. Sfoderate il vostro sorriso peggiore, mettetevi una maglietta brutta e quasi trasandata. Arricciate i capelli e il gioco è fatto.

Beetlejuice Beetlejuice : una vera sposa cadavere

Death becomes her, la morte le si addice. Ma c’è forse qualcosa che sta male, addosso a Monica Bellucci? Se ancora avevamo dubbi, l’apparizione come sposa cadavere nel secondo capitolo del Beetlejuice di Tim Burton ha sotterrato ogni remora (e finalmente una “vera” per il regista). Tra gli Evanescence e l’Inghilterra vittoriana, il costume è un instant classic. E per chi si sente aziendalista, rimane sempre il completo in giallo di Shrunken Head Bob.

The Apprentice : tutti i capelli dell’ex Presidente

Un demone in tenuta d’affari. Questo il ritratto che Ali Abbasi ha fatto a Donald Trump per il suo biopic, controverso solo per chi simpatizza con (al momento in cui scriviamo) l’ex Presidente degli Stati Uniti. Ma perché consigliarvi tupé paglierino e cravatta rossa per Halloween? Be’, lo sappiamo: la realtà nuoce più della fantasia. E i demoni veri sono quelli che, come Ted Bundy, arrivano con la faccia dei bravi ragazzi.

Love Lies Bleeding : quando il girl power è letterale

Signore, sfoderate il vostro tank top e il bikini d’ordinanza, perché è ora di farsi belle. Ma soprattutto, grosse, potenti, muscolose (o muscolate). Nessun girl power è tanto letterale come quello mostrato nel film di Rose Glass, che mette in scena donne fortissime – fisicamente o moralmente – che si azzuffano – fisicamente o moralmente – con tutti i bad boy in circolazione. E che nel mentre, per non farsi mancare nulla, riescono anche a innamorarsi.

Joker: Folie à Deux : Harley, Gaga, tutti noi

Tutti abbiamo quel supereroe con cui ci identifichiamo di più (se non ci credete, ci sono anche test astrologici che abbinano supereroi e segni zodiacali). E poi c’è Harley Quinn, che, al contrario, a ogni veste nuova che assume sembra identificarsi con noi, briciolo persistente di follia che teniamo in fondo all’animo. Ma questa è filosofia. Quel che è certo (e tangibile) è che questa Quinn è una delle più stilose di sempre. E la trovate naturalmente in Joker: Folie à deux, checché ne pensiate del film.

MaXXXine : e pluribus unum

È Mia Goth, è Pearl, è Maxine? La trilogia tra slasher, horror e pornografia di Ti West si è chiusa quest’anno con il terzo capitolo della saga (MaXXXine, dopo X – A Sexy Horror Story e Pearl), e per i più audaci c’è ampio materiale a cui attingere per un costume che lasci il segno (di frustino).

Immaculate : go nun or go home

Sydney Sweeney si muove con una duttilità sorprendente tra commedia romantica e serie tv sui giovani adulti pieni di guai, tra film drammatici e del terrore. È proprio per questa categoria che la inseriamo in questa lista, e per Immaculate – La prescelta di Michael Mohan. Non perché il costume da suora che indossa sia particolarmente originale; ma proprio per rendere originale il vostro trito costume da suora: hey, ma che dici, ma non lo sai che son vestita da Syd Sweeney?

Furiosa : back to basic

Più sexy di MaXXXine, più girl power di Love Lies Bleeding: i patiti dei travestimenti si getteranno a capofitto nella ricerca per portarsi a casa quella giacca di pelle, quel pantalone trasandato, e insomma diventare perfettamente Furiosi. I meno perfezionisti potranno accontentarsi di dipingersi di nero la parte superiore del volto, fino agli occhi circa. Così ce n’è un po’ per tutti.

Kinds of Kindness : dancing in the moonlight

Completo marrone, buffi passi di danza, una missione misteriosa. Abbiamo capito che non è un film di Quentin Tarantino, ma Kinds of Kindness di Yorgos Lanthimos, che si chiude su una scena azzimatissima: Emma Stone che si lascia andare a un attacco di weirdness. Potrebbe sembrarvi assurdo, ma vi promettiamo che sarete notati.

Saltburn : sogni di notti di mezza estate

Ancora non ce lo siamo levati di dosso: Saltburn di Emerald Fennell ci ha lasciato quella lasting impression, almeno per metà, almeno per quanto riguarda l’immaginario a metà tra Sogno di una notte di mezza estate e Il talento di Mr. Ripley. Vi sconsigliamo di indossare il look più estremo del suo protagonista Barry Keoghan (sì, intendiamo quello della scena finale). Ma vi raccomandiamo di scatenarvi sul dancefloor, proprio come vuole il brano di Sophie Ellis-Bextor.

Wicked : Glinda o Elphaba?

Lo aspettiamo trepidanti: il musical del record sta per arrivare al cinema, e per ingannare l’attesa i più sfegatati potrebbero voler precorrere i tempi, magari con un travestimento di coppia. Glinda, o Elphaba, nelle versioni di Ariana Grande e Cynthia Erivo? E se scegliere è impossibile, il cambio d’abito a mezza serata è sempre un’ottima idea.