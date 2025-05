Le serie tv da vedere a maggio 2025

The Four Seasons

Netflix 1° maggio

The Four Seasons | Official Trailer | Netflix

Watch this video on YouTube

Qualcuno l’ha già definito una sorta di White Lotus, ma senza cadaveri e con molta più comedy. E sulla comedy c’è da scommetterci visto che c’entra Tina Fey, che l’ha scritta (insieme al team di 30 Rock) e la interpreta insieme a un super cast: Steve Carell, Will Forte, Colman Domingo. Tre coppie di amici vanno in vacanza insieme ogni anno, ma la situazione si complica quando una rivela di essere sul punto di separarsi. Per i più attenti: sì, è un nuovo adattamento dell’omonimo film di Alan Alda del 1981 starring Carol Burnett, Rita Moreno e con le musiche di Vivaldi, ovviamente.

Gerri

Rai 1 5 maggio

GERRI (2025) | Trailer ufficiale della fiction Rai con Giulio Beranek e Nika Perrone

Watch this video on YouTube

Nuova serie crime per Mamma Rai, tratta dai romanzi di Giorgia Lepore e diretta da Giuseppe Bonito. Giulio Beranek è Gerri, ispettore di polizia di origine rom inquieto e segnato da un passato misterioso che studia con metodo i casi su cui indaga, prende appunti complicati per poi lanciarsi in decisioni avventate a volte risolutive, spesso pericolose. Al suo fianco Valentina Romani nei panni della viceispettrice Lea Coen, l’unica donna che di lui non ne vuole proprio sapere.

Murderbot

Apple TV+ 16 maggio

Murderbot — Official Trailer | Apple TV+

Watch this video on YouTube

Basata sulla serie di libri The Murderbot Diaries di Martha Wells, un comedy thriller di fantascienza che racconta di un cyborg in grado di auto-hackerarsi e che non sopporta le emozioni umane, ma è nello stesso tempo attratto dalla vulnerabilità dei suoi clienti. Murderbot deve portare a termine un incarico pericoloso quando in realtà vuole solo essere lasciato in pace a guardare soap opera futuristiche e a capire quale sia il suo posto nell’universo. Ah, Murderbot ha il volto di Alexander Skarsgård.

Maschi veri

Netflix 21 maggio

Maschi Veri | Trailer ufficiale | Netflix Italia

Watch this video on YouTube

Cos’è un maschio vero? Versione italiana della spagnola Machos alfa, Maschi veri è una commedia che esplora la mascolinità in un mondo in evoluzione, seguendo quattro amici che mettono in discussione il loro ruolo di “maschi alfa”, appunto. Maurizio Lastrico, Matteo Martari, Francesco Montanari e Pietro Sermonti dovranno improvvisamente riscoprire il loro posto nella società e nelle dinamiche di coppia, senza perdere, nel frattempo, loro stessi.

Nove perfetti sconosciuti 2

Prime Video 22 maggio

Nine Perfect Strangers Season 2 - Official Trailer | Prime Video

Watch this video on YouTube

Nuova stagione (prodotta da David E. Kelley), nuovo gruppo di “nove perfetti sconosciuti”, nuovo ritiro di benessere trasformativo, questa volta sulle Alpi austriache. Al centro però c’è sempre la misteriosa guru Masha Dmitrichenko (Nicole Kidman), che porterà ancora una volta gli ospiti sull’orlo del baratro. Riusciranno a resistere? E lei ci riuscirà? Nel cast Henry Golding, Lena Olin, Annie Murphy, Christine Baranski, Lucas Englander, King Princess, Murray Bartlett, Dolly de Leon, Maisie Richardson-Sellers, Mark Strong e Aras Aydin.

Sirens

Netflix 22 maggio

Sirens | Official Trailer | Netflix

Watch this video on YouTube

“Una commedia dark, con un’atmosfera da mitologia greca”: così la creatrice Molly Smith Metzler (la stessa di Maid) descrive Sirens. Devon (Meghann Fahy, The White Lotus 2) pensa che sua sorella Simone (Milly Alcock, House of the Dragon) abbia un rapporto inquietante con il suo nuovo capo, l’enigmatica socialite Michaela Kell (Julianne Moore). La vita lussuosa di Michaela è come una droga per Simone, e Devon ha deciso che è ora di intervenire. Ma, durante un fine settimana in una villa sulla spiaggia, le acque circostanti sono molto più torbide di quanto appaiano a prima vista.

Sorelle sbagliate

Prime Video 29 maggio

Avete presente quelle cose terribili capaci di allontanare due sorelle e, alla fine, di farle riavvicinare? Chloe (Jessica Biel) è una media executive di alto profilo che vive una vita da sogno con una bella famiglia, mentre la sorella separata Nicky (Elizabeth Banks) lotta per arrivare a fine mese e rimanere “pulita”. Quando il marito della prima viene brutalmente ucciso, i sospetti sul presunto assassino scuotono profondamente il loro rapporto. Dal bestseller di Alafair Burke.

And Just Like That… 3

Sky e NOW 30 maggio

And Just Like That S3 | Trailer Ufficiale

Watch this video on YouTube

Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis) tornano per una nuova stagione del sequel della leggendaria Sex and the City, questa volta al sole di una torrida estate newyorkese. Le vedremo di nuovo concentrarsi sulle loro carriere e le loro famiglie, affrontare storie d’amore e di sesso, e come sempre la grande amicizia che le lega, ormai cinquantenni, in una Big Apple brulicante di vita. Sì, ci sono anche le altre: Seema, Lisa & C. E sì, c’è pure Aidan (John Corbett).