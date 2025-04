Demi Moore: «Sapevo che non avrei vinto l’Oscar»

Demi Moore, che quest’anno con The Substance sembrava la favorita per l’Oscar come miglior attrice, ricorda esattamente il momento in cui ha capito che invece la statuetta sarebbe invece andata, come poi è effettivamente successo, a Mikey Madison per Anora.

È successo durante il blocco pubblicitario prima dell’annuncio proprio di quel premio. «Ho sussurrato al mio manager: “Credo che andrà a Mikey”», ha dichiarato Moore a TIME Magazine. «Non so perché, ma lo sapevo. Ero così concentrata e calma. Non mi sentivo a pezzi. Non provavo niente di tutto questo. Mi fidavo, e mi fido ancora, di qualsiasi cosa accada».

«Quello che ho capito è che nessuno può buttarti sotto un treno se non ti ci sei buttato tu stesso», continua l’attrice. «Le persone non possono apprezzarti se tu non ami te stesso. Quando ti consideri e ami te stesso per tutto ciò che sei, allora il resto del mondo ti seguirà. Non accade mai il contrario. Semplicemente [prima di The Substance] non ero ancora pronta a contenere tutto ciò che sono».

Per il film di Coralie Fargeat, Demi Moore aveva vinto Golden Globe, Critics’ Choice Award e SAG Award, ma la serata degli Oscar aveva indicato fin dall’inizio che il favorito sarebbe stato Anora, anche nella categoria miglior attrice.

Il giorno dopo la cerimonia, Moore si era complimentata con Madison in un post su Instagram: «Mentre questa stagione di premi volge al termine, sono profondamente grata per questo percorso. È stato il viaggio di una vita e siamo solo all’inizio! Sono così grata al mio team, alle altre candidate e a tutti coloro che hanno reso quest’esperienza così piena di gioia e luce… E congratulazioni infinite a Mikey Madison: non vedo l’ora di vedere cosa farà in futuro».

Di sicuro non sarà il prossimo capitolo della saga di Star Wars: è notizia di queste ore che Madison avrebbe rifiutato l’offerta del regista Shawn Levy di far parte del cast capitanato da Ryan Gosling.