I film da vedere a maggio 2025

Bird

Andrea Arnold al cinema dall’8 maggio

BIRD | Official Trailer #2 | Now Streaming

Watch this video on YouTube

Aspettare un nuovo film di Andrea Arnold è come il miele. La signora del cinema inglese contemporaneo non smette di impartire la sua lezione, tanto di eleganza di regia che di insegnamento sociale. Dove però, alla fine, la morale rimane sempre ad appannaggio dello spettatore.

Flight Risk – Trappola ad alta quota

Mel Gibson al cinema dall’8 maggio

FLIGHT RISK - Trappola ad alta quota | Trailer Ufficiale

Watch this video on YouTube

Mel Gibson torna con un thriller “per aria”, dove le sorti dei protagonisti sono appese all’elica di un aereo. Spionaggio, controspionaggio, protagonisti Mark Wahlberg e Michelle “Downton Abbey” Dockery. Allacciate le cinture.

The Legend of Ochi

Isaiah Saxon al cinema dall’8 maggio

THE LEGEND OF OCHI | Trailer italiano ufficiale HD

Watch this video on YouTube

Willem Dafoe meets Finn Wolfhard direttamente da Stranger Things, per una “cosa” ancora più strana. La scuderia A24 distribuisce un fantasy tra mistero e magia: siamo nei Carpazi, e a una ragazza è fatto ammonimento di non uscire dopo il tramonto, in quanto potrebbe incappare nella creatura chiamata Ochi. Naturalmente, qualcosa si metterà in mezzo (e avrà a che fare con i sentimenti).

Nottefonda

Giuseppe Miale Di Mauro al cinema dall’8 maggio

Nottefonda - TRAILER

Watch this video on YouTube

Ciro (Francesco Di Leva) gira per Roma di notte, in auto. Lo fa da un anno, sperando di incontrare la macchina rossa che ha investito e ucciso sua moglie Flavia. Con lui il figlio Luigi (figlio di Di Leva anche nella vita reale), che non si stacca dal padre. Mentre a casa, la madre di Ciro attende preoccupata. Una storia per quando la vita chiama, non si sa bene come, e alla fine fa pure il suo giro.

Il quadro rubato

Pascal Bonitzer al cinema dall’8 maggio

Il quadro rubato I Trailer ufficiale HD

Watch this video on YouTube

Un dipinto di Egon Schiele (o che tale sembra), un esperto d’arte, una comunicazione inaspettata e una carriera sull’orlo del baratro. Il nuovo film di Pascal Bonitzer gioca sul mystery per farci risolvere un po’ di indovinelli. Il che non è mai una cattiva opzione.

Nonnas

Stephen Chbosky su Netflix dal 9 maggio

NONNAS | Trailer ufficiale | Netflix Italia

Watch this video on YouTube

The life and story di Joe Scaravella, che in un’enoteca di Staten Island, Enoteca Maria, invitava alcune nonne a lavorare come “cheffe”. Starring Vince Vaughn più Susan Sarandon, Talia Shire, Linda Cardellini e altri nomi che urlano italoamericano.

Final Destination: Bloodlines

Zach Lipovsky, Adam Stein al cinema dal 15 maggio

Final Destination Bloodlines | Trailer Ufficiale

Watch this video on YouTube

Sesto capitolo nella saga Final Destination, Bloodlines segue le vicende di una ragazza vittima di incubi ricorrenti che le annunciano la morte della sua intera famiglia. Insieme, però, le indicano anche qualcuno che potrebbe salvarli…

L’infinito

Umberto Contarello al cinema dal 15 maggio

L'infinito | Trailer Ufficiale

Watch this video on YouTube

Il film di uno sceneggiatore, su uno sceneggiatore. Umberto Contarello, autore con Sorrentino della Grande bellezza, non ha bisogno di presentazioni, il suo debutto alla regia appena di più. Non una psicosi alla Charlie Kaufman, ma un mondo che crolla attorno a “uno che scrive”, ecco, sì. Vedremo se la vita saprà iniziare di nuovo anche questa volta.

One to One: John & Yoko

Sam Rice-Edwards, Kevin Macdonald al cinema dal 15 maggio

One To One: John & Yoko - Official Trailer

Watch this video on YouTube

Gli anni dell’appartamento nel Greenwich Village, la politica di Nixon e il Vietnam, l’arte, l’amore, e il concerto di beneficenza tenuto per gli alunni della Willowbrook State School, dedicata all’insegnamento ai bambini con disabilità intellettive. Un documentario su quegli anni, con la supervisione audio del figlio della coppia, Sean Ono Lennon.

Paternal Leave

Alissa Jung al cinema dal 15 maggio

Paternal Leave - Trailer Ufficiale

Watch this video on YouTube

Luca Marinelli è Paolo, un padre inconsapevole e spaurito che incontra Leo, la figlia “tedesca” perduta. Sarà il viaggio in Italia di Leo, per conoscerlo, a dare a entrambi la possibilità di comunicare un capitolo nuovo delle loro vite. E, come spesso succede, sarà l’adulto a dover fare il passo più grande.

Lilo & Stitch

Dean Fleischer Camp al cinema dal 21 maggio

Lilo & Stitch | Trailer Ufficiale | Dal 21 Maggio al Cinema

Watch this video on YouTube

Alla fine sono arrivati anche loro, i dolci Lilo ed Esperimento 626 in (quasi) carne e ossa. Sta per uscire il live action di uno dei film più amati della più recente ondata di classici Disney, Lilo & Stitch. Il regista, potreste ricordarvi il nome, è lo stesso di Marcel the Shell. Se avete già iniziato a commuovervi, sappiate che non siete da soli.

Fuori

Mario Martone al cinema dal 22 maggio

FUORI di Mario Martone (2025) - Prima clip

Watch this video on YouTube

La vita di Goliarda Sapienza (Valeria Golino, che ha appena adattato per Sky il suo L’arte della gioia) dentro e Fuori dal carcere. Dirige Mario Martone, nel cast anche Matilda De Angelis e Elodie. Unico titolo italiano in concorso a Cannes 2025.

Mission: Impossible – The Final Reckoning

Christopher McQuarrie al cinema dal 22 maggio

Mission: Impossible – The Final Reckoning | Trailer Ufficiale (2025 Movie) - Tom Cruise

Watch this video on YouTube

In attesa dell’Oscar a Tom Cruise per gli stunt della sua carriera (vero? vero?), ci accontenteremo del nuovo capitolo di Mission: Impossible. Dove il nostro eroe, come si dice, dovrà misurarsi con nuove acrobazie e anche, sì, con le minacce dell’Intelligenza Artificiale. Be’, dài, poteva andare peggio.

Fountain of Youth – L’eterna giovinezza

Guy Ritchie su AppleTV+ dal 23 maggio

Fountain of Youth - L’eterna giovinezza — Trailer ufficiale | Apple TV+

Watch this video on YouTube

I nomi per acchiappare ci sono tutti: John Krasinski, Natalie Portman, Eiza González e Guy Ritchie alla regia. Perciò, da questo film ci aspettiamo qualcosa di assolutamente sopra le righe. Sapendo poi che la trama vede due di loro partire alla ricerca della mitologica Fonte della Giovinezza attraverso una serie di rapine…

Quir

Nicola Bellucci al cinema dal 26 maggio

Quir – TRAILER (italiano senza sottotitoli)

Watch this video on YouTube

Massimo e Gino sono insieme da 42 anni, sono queer e gestiscono una pelletteria in centro a Palermo (da cui il gioco di parole del titolo con cuir, cuoio). Il negozio è un punto nevralgico della comunità per il capoluogo siciliano: ci si incontra, ci si racconta, ci si confessa, e si scrive la propria storia insieme. Ecco un documentario per raccontarli tutti.

La trama fenicia

Wes Anderson al cinema dal 28 maggio

La Trama Fenicia - Trailer Ufficiale | (Universal Pictures) - HD

Watch this video on YouTube

Zsa-zsa Korda (Benicio del Toro), di “professione” magnate, ha una rivelazione dopo essere scampato alla morte per l’ennesima volta: basta, deve fermarsi. E ricucire i rapporti con la figlia Liesl (Mia Threapleton), nel frattempo fattasi suora. Il trailer promette un altro film à la Wes. Tra situazioni famigliari, assurdo, un’estetica da leccarsi i baffi e il solito super cast.

L’ultima regina – Firebrand

Karim Aïnouz al cinema dal 29 maggio

L'Ultima Regina- Firebrand- Trailer ITA

Watch this video on YouTube

Caterine Parr fu la sesta e ultima moglie del famigerato Enrico VIII, re d’Inghilterra. Parr dovrà essere una regina astuta, capace di maneggiare il carattere di un uomo “senile” forse per tutta la vita. Oltre l’intrigo di palazzo, colpiscono i due protagonisti: Alicia Vikander e Jude Law. Siamo pronti.