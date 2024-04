Che cosa sappiamo di ‘Wicked’? Nuovi dettagli sul musical dei record che arriva al cinema

Mancano ancora diversi mesi all’uscita di Wicked, prevista per il 27 novembre 2024, ma oggi abbiamo qualche info in più.

Durante il CinemaCon sono salite sul palco del Caesars Palace di Las Vegas le protagoniste Ariana Grande e Cynthia Erivo. Le due hanno presentato il prequel del Mago di Oz basato sul romanzo Strega – Cronache dal Regno di Oz di Gregory Maguire che è diventato tra i musical di Broadway più amati di tutti i tempi. Una storia che diventa film per la prima volta per la regia di Jon M. Chu, l’uomo dietro a Crazy & Rich e Sognando a New York.

Per chi non sapesse la trama, Wicked racconta tutto ciò che è successo prima che Dorothy Gale percorresse incuriosita la famosa strada di mattoni gialli. Come nello spettacolo di Broadway, composto nel 2003 da Stephen Schwartz, nel film è narrata la nascita dell’improbabile amicizia tra la malvagia strega dell’ovest Elphaba, interpretata da Cynthia Erivo, e della strega buona Glinda, a cui dà il volto Ariana Grande. «Entrambe abbiamo sentito un’enorme responsabilità nell’onorare queste donne e nel versare in questo film i nostri cuori, le nostre anime, le nostre lacrime», ha detto Ariana Grande sul palco mentre teneva per mano la sua collega. Come riporta Variety, Erivo ha aggiunto: «Sono davvero grata per questo viaggio che abbiamo fatto insieme».

Glinda e Elphaba! Ariana Grande e Cynthia Erivo na #CinemaCon divulgando "Wicked". 💚 pic.twitter.com/QMCoK7DvLW — BCharts (@bchartsnet) April 11, 2024

Wicked contiene alcune delle canzoni più amate del teatro musicale: Defying Gravity, Popular e For Good, che Grande ed Erivo hanno scelto di cantare dal vivo sul set piuttosto che affidarsi a tracce preregistrate. Durante l’evento hanno fatto il loro debutto alcune nuove scene del film, tra cui quella in cui Elphaba, una giovane strega dalla pelle color verde smeraldo, vaga per i corridoi della Shiz University prima di incontrare la sua nuova compagna di stanza, Glinda. Inizia così la loro storia.

Il presidente e CEO della Universal, Donna Langley, ha introdotto il film così: «Il mondo ha amato e celebrato questo musical per più di vent’anni. È la prova che il nostro futuro è illimitato». Wicked, che uscirà in due parti, è un kolossal su cui la Universal sta scommettendo molto e con un cast decisamente stellare: da Jeff Goldblum (che interpreta il Mago) a Jonathan Bailey (nei panni dell’affascinante Fiyero), fino a Michelle Yeoh (a preside della Shiz University, Madame Morrible). «Abbiamo sognato molto, molto, molto in grande per Wicked», ha detto commosso il regista Jon M. Chu dal palco. «Volevamo onorare il materiale originale. Ma volevamo anche creare un nuovo mondo a sé stante, una terra magica piena di immagini e suoni che vi stupiranno».

i love ariana as glinda and the wicked era 🥹 everything about this movie looks incredible pic.twitter.com/M81MSW5ZU6 — domonic ☀️ (@kbyefornow) April 10, 2024

Chu, da vero fan sfegatato del mondo di Oz, ricorda di aver visto il musical durante la rappresentazione di prova pre-Broadway a San Francisco. «Ho pensato: “Oh, wow. Sembra già un film”», ha dichiarato in un’intervista a Vanity Fair, «o magari due”». Da qui nasce l’idea di dividere il film in due parti: Wicked – Parte 1 è atteso nel nostro Paese per il 24 novembre 2024, mentre la data d’uscita di Wicked – Parte 2 è stata fissata per il 26 novembre 2025.

