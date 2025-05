Preparavano un attentato al concerto di Lady Gaga a Rio, arrestati due sospettati

Secondo le stime più generose ieri sera alla spiaggia di Copacabana, a Rio de Janeiro, c’erano due milioni e mezzo di persone per il concerto di Lady Gaga. Stamattina, ha rivelato la polizia di Rio, sono stati effettuati due arresti. I due sospettati avevano pianificato un attacco al concerto.

Secondo quando riporta Reuters, il gruppo avrebbe agito mosso dall’odio per la comunità LGBTQ+. I due arrestati stavano reclutando altre persone, anche minorenni, «per realizzare attacchi coordinati utilizzando ordigni esplosivi improvvisati e bombe Molotov».

Il presunto leader del gruppo è stato arrestato nello Stato di Rio Grande do Sul per possesso illegale di un’arma da fuoco. Un adolescente di Rio è stato fermato per possesso di materiale pedopornografico.

«Abbiamo appreso di questa presunta minaccia attraverso i media», ha dichiarato un portavoce di Gaga. «Non abbiamo notizie di problemi di sicurezza prima e durante il concerto, né ci sono state comunicazioni da parte della polizia o delle autorità a proposito di rischi potenziali».

Nel corso dell’Operazione Fake Monster, così chiamata dalla polizia in riferimento ai Little Monsters, la fanbase di Gaga, ci sono state perquisizioni di altre 15 persone in tutto il Paese. Il piano è stato scoperto dal braccio informatico del Ministero della giustizia dopo una soffiata della polizia dello Stato di Rio.