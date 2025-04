Lady Gaga, ecco i prezzi dei biglietti per i concerti di ottobre al Forum

È un copione che si ripete ogni qual volta una grande popstar o un gruppo rock internazionale all’apice del successo annuncia un concerto in Italia, e non solo: i biglietti finiscono in pochi minuti, se non nel giro di decine di secondi, i fan non riescono ad accedere alla vendita, i prezzi non sono economici. Sta già succedendo per i concerti che Lady Gaga terrà al Forum di Assago, alle porte di Milano, il 19 e 20 ottobre 2025.

La vendita generale inizierà alle ore 12 di giovedì 3 aprile, ma ieri i titolari di carte Mastercard hanno avuto accesso prioritario ai biglietti via Ticketmaster per i due concerti lamentando sui social il prezzo e la difficoltà nel comprarli. Non è dato sapere quanti biglietti sul totale sono stati messi in vendita ieri. Al momento nessun tagliando delle 18 categorie (tra settori del palazzetto, opzioni Platinum e pacchetti vip, vedi sotto) è disponibile.

La scarsità di biglietti non sorprende quando, anche al netto di eventuali manovre degli speculatori, la richiesta è alta e la disponibilità limitata. Lady Gaga farà infatti solo due concerti in Italia all’interno di un tour europeo che toccherà 10 città tra Regno Unito, Svezia, Spagna, Germania, Paesi Bassi, Belgio e Francia.

In quanto al prezzo dei biglietti, varia da 64,40 a 711,15 euro rispettivamente per il 6° settore numerato (i posti più in alto, laterali rispetto al palco) e il VIP Hospitality Package che oltre al biglietto prevede merchandise, l’ingresso a una lounge hospitality prima dello show e altre cose (no, non ci sarà un incontro con Lady Gaga). A queste cifre vanno aggiunte le commissioni ed eventuali spese di spedizione. Il numero massimo di biglietti acquistabili nella vendita generale è 8.

Il palco si allungherà in platea per poi allargarsi in una sorta di secondo stage. Il prezzo per il cosiddetto Gold Circle, le due zone a fianco della passerella è di 247,25 euro (201 euro di biglietto + 30,15 di prevendita + 16,10 di commissioni). Il parterre in piedi viene 190,90 euro più commissioni, il 1° settore numerato 231,15 euro più commissioni.

Ci sono poi i biglietti Platinum, il cui prezzo è stato impostato dall’organizzatore, riportiamo testualmente, «in base al loro valore di mercato». Significa che per quattro settori del Forum ci sono un prezzo base e uno Platinum che è stato alzato sapendo che ci sarà tanta richiesta e che i fan saranno disposti a spendere pur accaparrarsi uno di quei posti. Attenzione, non sono biglietti vip, sono biglietti come gli altri. E così per il 1° settore numerato il prezzo base è di 231,15 euro più commissioni, il prezzo dei biglietti Platinum per quello stesso settore è invece di 460 euro più commissioni, sostanzialmente il doppio. Per il 2° settore la differenza tra biglietti normali e Platinum è ancora più marcata: 190,90 contro 437 euro. Quando finiscono i primi, gli acquirenti comprano i secondi, se sono disposti a spendere tanto. L’organizzatore informa inoltre che «disponibilità e prezzo» dei biglietti Platinum «sono soggetti a modifiche».

Sono proprio i biglietti Platinum quelli che Neil Young ha annunciato che non venderà più, ispirato dall’esempio di Robert Smith dei Cure. «Ticketmaster ha introdotto i costosi biglietti Platinum là dove gli speculatori compravano tanti biglietti per poi rivenderli», ha scritto Young. «I soldi me li intascavo io e non mi sembrava giusto».

Qui sotto i pezzi per vedere Lady Gaga al Forum (a cui vanno aggiunte le commissioni) e la cartina del palazzetto coi relativi settori.

Gold Circle Left 231,15 euro

Gold Circle Right 231,15 euro

Parterre in piedi 190,90 euro

1° settore numerato 231,15 euro

2° settore numerato 190,90 euro

3° settore numerato 144,90 euro

4° settore numerato 110,40 euro

5° settore numerato 87,40 euro

6° settore numerato 64,40 euro

1° settore numerato Platinum 460 euro

2° settore numerato Platinum 437 euro

3° settore numerato Platinum 287,50 euro

4° settore numerato Platinum 218,50 euro

VIP Hospitality Package 711,15 euro

Early Entry VIP Package Gold Circle Left 486,15 euro

Early Entry VIP Package Gold Circle Right 486,15 euro

Gold VIP Package 486,15 euro

Silver VIP Package 350,90 euro