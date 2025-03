Lady Gaga, una causa da 100 milioni per il logo di ‘Mayhem’

Il brand Lost International, che produce tavole da surf e una linea di abbigliamento sportivo chiamata Mayhem, ha fatto causa a Lady Gaga. Causa: violazione del diritto d’autore per il logo e il merchandise legato all’ultimo album della popstar, Mayhem appunto, che ricorda quello della linea. La richiesta: 100 milioni di dollari.

Lost International, che detiene dal 2015 il logo Mayhem, accusa Gaga di avere «cercato di appropriarsi indebitamente del nome, del marchio e del logo stilizzato Mayhem pubblicando un album chiamato Mayhem, lanciando un tour chiamato sempre Mayhem e vendendo abbigliamento e accessori con quel nome».

La causa è stata depositata martedì e riguarda in particolare il lettering con cui il titolo dell’album appare sul merchandise di Lady Gaga e che il brand considera «sostanzialmente simile se non praticamente identico al nostro».

Eccoli a confronto:

Lost International afferma di avere avvisato il team di Gaga della violazione, senza ottenere alcuna risposta. Orin Snyder, avvocato della popstar, ribatte dicendo che «Mayhem di Lady Gaga è andato al primo posto in classifica e ha frantumato record, a testimonianza del suo talento ineguagliabile e del suo impatto globale. Delude ma non sorprende chequalcuno cerchi di speculare su questo successo con una causa infondata. Non è altro che un abuso opportunistico e privo di merito del sistema legale».

Da Rolling Stone US.