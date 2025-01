I “Nirvana” si sono riuniti a sorpresa per il Fire Aid

Non erano stati annunciati, ma Dave Grohl, Krist Novoselic e Pat Smear dei Nirvana sono saliti sul palco dei Fire Aid, al Kia Forum di Los Angeles, per suonare quattro pezzi.

Hanno fatto Breed con St. Vincent, School con Kim Gordon, Territorial Pissing con Joan Jett e All Apologies con Violet Grohl, la figlia di Dave.

Non è la prima volta che Grohl e Novoselic, affiancati dal musicista aggiunto all’epoca di In Utero Pat Smear (Germs, Foo Fighters) suonano assieme dopo la morte di Kurt Cobain. Lo hanno fatto spesso volutamente con cantanti di sesso femminile, ad esempio alla Rock and Roll Hall of Fame nel 2014 quando hanno suonato con St. Vincent, Kim Gordon, Joan Jett e Lorde.

La loro ultima esibizione assieme è datata 2018, al Cal Jam di San Bernardino, California, con Joan Jett, Brody Dalle e John McCauley.