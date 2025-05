Tornano i Foo Fighters. La loro prima esibizione da agosto 2024 avverrà il 4 ottobre 2025, a meno che non vengano annunciati altri concerti nel frattempo.

Lo show fa parte dell’offerta di intrattenimento del Gran premio di Singapore di Formula 1 che si terrà nel weekend del 3-5 ottobre. Oltre ai Foos, che si esibiranno dopo la fine delle prove ufficiali, nella giornata di sabato ci saranno Crowded House e Alan Walker. Il giorno prima si esibiranno G-Dragon e CL, il giorno del gran premio Elton John e Smashing Pumpkins.

È il primo concerto dei Foo Fighters da quando, a settembre 2024, Dave Grohl ha confessato pubblicamente di avere avuto una figlia fuori dal matrimonio. «Voglio essere un genitore amorevole e presente. Amo mia moglie e le mie figlie e sto facendo tutto il possibile per riconquistare la loro fiducia e farmi perdonare. Vi siamo grati per il riguardo con cui tratterete tutte le ragazze coinvolte mentre andiamo avanti insieme».

A quel punto la band ha cancellato ogni impegno concertistico, tra cui pare un vero e proprio tour estivo nei festival europei previsto nel 2025. La domanda è: dopo quello del concerto di ottobre, ci saranno altri annunci?

In ogni caso, dopo la confessione Grohl ha mantenuto per mesi un profilo piuttosto basso, anche se negli ultimi tempo ha moltiplicato le apparizioni. Si è unito agli ex musicisti dei Nirvana per il Fire Aid per i festeggiamenti di 50 anni del Saturday Night Live (anche con Post Malone), è salito a sorpresa sul palco del Coachella con la LA Phil diretta da Gustavo Dudamel, ha partecipato con Pat Smear a una puntata di Shred With Shifty di Chris Shiflett, chitarrista dei Foos, oltre a prendere parte come suo solito a iniziative benefiche.