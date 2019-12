Questa bambina di 9 anni suona i Nirvana meglio di te

Ellen Degeneres porta spesso bambini particolarmente dotati nel suo show per introdurli a un pubblico più vasto ed è sempre stupendo vedere come questi bambini abbiano un talento musicale superiore a quello di tanti adulti. Questo lunedì è toccato a Nandi Bushell, una bambina di 9 anni di Ipswich, in Inghilterra, che suona la batteria da quando di anni ne aveva quattro.

“Il sabato e la domenica io e la mia famiglia facciamo i pancake e io ascolto i Beatles. Un giorno ho visto la batteria di Ringo Starr e da lì ho voluto imparare a suonarla”, ha raccontato Nandi. Ma non tutti sono stati felici del nuovo hobby della bambina – ad esempio il suo vicino non poteva sopportare tutto quel pestare e l’ha costretta a spostare la bateria in un’altra stanza della casa.

Da Ellen, Nandi ha suonato il giro di batteria di In Bloom dei Nirvana con tanto di assolo finale prima di lanciare le bacchette dal palco. Abbastanza impressionante.