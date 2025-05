Chi vuol comprare un pezzo del van dei Melvins decorato da Kurt Cobain?

Dopo dieci anni dopo essere stato venuto su eBay, il furgone Dodge del 1972 appartenuto ai Melvins e decorato da Kurt Cobain, che faceva da roadie alla band, viene messo all’asta. Il veicolo, ribattezzato Melvan, è incluso in Music Icons, asta organizzata da Julien’s per il 30 e 31 maggio presso l’Hard Rock Café di New York. Viene venduto in pezzi, dai pannelli della carrozzeria al volante.

La casa d’aste ha diffuso un video che documenta l’ultimo viaggio del Melvan che il mese scorso ha fatto tappa di fronte all’Easy Street Records di Seattle, per il Record Store Day. Al volante si siede Matt Vaughan, proprietario del negozio (che per inciso incontrò Cobain alla festa per il lancio di Nevermind): «C’è ancora puzza di birra».

Secondo le stime di Julien’s, pezzi della carrozzeria decorata con scritte come “Mean machine” e “No talent” potrebbero essere venduti a una cifra compresa tra i 1000 e i 2000 dollari. Il volante usato da Cobain è stimato tra i 2000 e i 4000 dollari. Un adesivo dei Melvins sul cruscotto potrebbe raggiungere i 600-800 dollari. Il pezzo forte è il disegno dei quattro membri dei Kiss realizzato da Cobain per il quale ci si attende una cifra tra i 20 mila e i 40 mila dollari.

«L’ideale» dice Giles Moon, curatore dell’asta «sarebbe che il nuovo proprietario rendesse questi oggetti accessibili ai fan, magari in un museo. Ma credo che in ogni caso saranno comprati da qualcuno che li apprezza davvero».

Oltre al Melvan, Julien’s metterà all’asta chitarre appartenute a Kurt Cobain, Johnny Cash, Eric Clapton e altri, abiti indossati da Elton John, Chappell Roan e Bob Dylan, oltre collezione di Julian Lennon di cimeli legati al padre John. Gli oggetti saranno esposti a Londra e New York nel mese di maggio.

Il Melvan era finito su eBay nel 2012. Il venditore era Ben Berg, che lo aveva ricevuto in regalo all’incirca nel 1992 dalla madre di Matt Lukin, ex bassista dei Melvins. «Non sapevo nemmeno che Kurt fosse in qualche modo legato al furgone finché non ne sono entrato in possesso. Mi hanno detto che aveva disegnato i Kiss con pennarelli rubati e che era stato lui a guidarlo per portare i Melvins ai concerti in zona». All’epoca il prezzo richiesto era di 150 mila dollari, ma alla fine il furgone era stato venduto per 24.701 dollari.

