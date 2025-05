Eurovision 2025, la scaletta e l’ordine di uscita della seconda semifinale

Si terrà questa sera la seconda semifinale di Eurovision Song Contest 2025. La si vedrà a partire dalle ore 21 su Rai 2, con il commento di Gabriele Corsi e BigMama, oltre che su RaiPlay (in radio su Rai Radio 2).

Sono 16 i Paesi che si giocheranno l’ingresso alla finale. Sei concorrenti verranno eliminati dal televoto, gli altri 10 si esibiranno sabato 17 giocandosi la vittoria con i 10 che sono passati martedì sera tra cui Gary Ponte e Tommy Cash, i cosiddetti Big Five che passano di diritto alla finale (Italia, Spagna, Regno Unito, Francia, Germania) e il Paese ospitante, la Svizzera. Questa sera Lucio Corsi non si esibirà e quindi il pubblico italiano non potrà votare.

Sono previsti due numeri. Il primo, Eurovision Unseen, è dedicato a quattro concorrenti che avrebbero dovuto esibirsi nell’edizione del 2020 cancellata a causa della pandemia (hanno poi preso parte all’edizione del 2021): Gjon’s Tears (Svizzera) con Répondez-moi, Roop (Lituania) con On Fire, Efendi (Azerbaigian) con Cleopatra, Destiny (Malta) con All of My Love.

Il secondo numero è in stile musical e si intitola On Time ed è presentato come «un inno alla libertà personale e al valore del tempo». In chiusura la presentatrice Sandra Studer canterà Insieme: 1992, il pezzo col quale Toto Cutugno ha vinto l’Eurovision 1990 a cui partecipò grazie alla rinuncia dei Pooh. Studer ha partecipato come Sandra Simó al Contest nel 1991, che si teneva a Roma, con Canzone per te.

Toto Cutugno - Insieme: 1992 - Italy 🇮🇹 - Grand Final - Winner of Eurovision 1990

La prima serata, durante la quale si sono esibiti tra gli altri Lucio Corsi, Gary Ponte e Tommy Cash, ha fatto registrare uno share del 12,3%, con oltre 2 milioni e 248 mila telespettatori e un picco di ascolti di 3 milioni 311 mila telespettatori. È un dato in crescita rispetto all’apertura della prima edizione, quando però non c’era l’Italia. Il debutto dell’ESC2025 è stato visto soprattutto dai giovani: lo share nella fascia 15-24 anni è del 22% e in quella 4-14 anni del 23%.

Questa sera è il turno di due tra i favoriti dei bookmaker, l’austriaco JJ e la francese Louane. Si esibirà anche Yuval Raphael, la concorrente di Israele oggetto di contestazioni durante la parata dei cantanti e di cui hanno chiesto l’esclusione molti ex concorrenti dell’Eurovision e attivisti pro Palestina, tra cui il gruppo che ha ottenuto la cancellazione di due concerti di Jonny Greenwood in Inghilterra.

Yuval Raphael - New Day Will Rise | Israel 🇮🇱 | Official Music Video | #Eurovision2025

Classe 2000, Raphael era presente il 7 ottobre 2023 al Nova, il festival dove i miliziani di Hamas hanno fatto strage di ragazzi. Ha raccontato di essersi nascosta con decine di altre persone in un rifugio in un kibbutz che è stato preso d’assalto. Solo 11 dei 50 presenti sono sopravvissuti fino all’arrivo dell’esercito israeliano, otto ore dopo. Raphael si è salvata fingendosi morta. «Nascondermi sotto di loro era l’unico modo per sopravvivere all’incubo».

Fatto non secondario: ha cominciato a cantare solo dopo la strage. La sua presenza è quindi altamente simbolica. Porta una canzone intitolata New Day Will Rise: “E anche se dici addio / Non te ne andrai mai via / Sei l’arcobaleno nel mio cielo / I colori nel grigio / Il mio unico desiderio / Il sole nel giorno / L’unica canzone che suona il mio pianoforte”. La parte in ebraico è una citazione del Canto dei cantici: “Le grandi acque non potrebbero spegnere l’amore, né i fiumi sommergerlo. Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell’amore, sarebbe certamente disprezzato”.

Ecco l’ordine di uscita dei cantanti di stasera. Si esibiranno fuori gara perché ammessi automaticamente alla finale i concorrenti di Regno Unito, Francia, Germania. I rispettivi Paesi potranno votare.

Australia: Go-Jo, Milkshake Man

Montenegro: Nina Žižić, Dobrodošli

Irlanda: Emmy, Laika Party

Lettonia: Tautumeitas, Bur Man Laimi

Armenia: Parg, Survivor

Austria: JJ, Wasted Love

Regno Unito: Remember Monday, What the Hell Just Happened? (fuori gara)

Grecia: Klavdia, Asteromáta

Lituania: Katarsis, Tavo Akys

Malta: Miriana Conte, Serving

Georgia: Mariam Shengelia, Freedom

Francia: Louane, Maman (fuori gara)

Danimarca: Sissal, Hallucination

Repubblica Ceca: Adonxs, Kiss Kiss Goodbye

Lussemburgo: Laura Thorn, La poupée monte le son

Israele: Yuval Raphael, New Day Will Rise

Germania: Abor & Tynna, Baller (fuori gara)

Serbia: Princ, Mila

Finlandia: Erika Vikman, Ich Komme