Dave Grohl si è esibito a sorpresa al Coachella

La Filarmonica di Los Angeles, guidata dal direttore Gustavo Dudamel, si è esibita sabato per il secondo fine settimana del Coachella, dopo l’apparizione dello scorso weekend. È stato un evento ricco di ospiti, che ha visto tra l’altro le esibizioni a sorpresa di Dave Grohl e Cynthia Erivo.

Il frontman dei Foo Fighters è salito sul palco con la sua chitarra e ha eseguito due canzoni della sua band: The Sky Is a Neighborhood e il classico in Everlong.

Qui i video delle esibizioni:

Dave Grohl giving a surprise performance of "Everlong" at Coachella with the LA Philharmonic pic.twitter.com/3md730W4uC — BrooklynVegan (@brooklynvegan) April 20, 2025