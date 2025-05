Il nuovo papa è Robert Francis Prevost, come nome ha scelto Leone XIV

Fumata bianca alla terza votazione: una delle elezioni papali più rapide di sempre. Habemus papam, ed è l’americano Robert Francis Prevost, 69 anni, agostiniano, missionario in Perù per molti anni. Non uno dei favoriti alla vigilia.

Come nome ha scelto Leone XIV. È il 267º papa della Chiesa cattolica e vescovo di Roma, e il primo papa americano.

Prevost è nato a Chicago il 14 settembre 1955 da padre di origini francesi e italiane e madre di origini spagnole.

Papa Francesco ha annunciato la sua creazione a cardinale il 9 luglio 2023.

Di posizioni centriste, alcuni lo considerano vicino a Donald Trump. Qualcuno parla addirittura di una donazione del Presidente degli Stati Uniti di ben 14 milioni di dollari per influenzare il conclave: ma ovviamente restiamo nel campo delle speculazioni da rete.

Il neo-papa Leone XIV si è affacciato commosso alla loggia delle benedizioni e ha pronunciato le sue prime parole (in italiano), che mettono al centro la pace: «La pace sia con tutti voi. Fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch’io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore e raggiungesse le vostre famiglie. A tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la Terra: la pace sia con voi».

Una pace che sia «disarmata e disarmante», dice il neo-papa.

L’omaggio a papa Francesco, il riferimento alla sua formazione da agostiniano e la sua esperienza di missionario, e un messaggio che ha come parole chiave “umiltà” e “luce”. E anche l’invito a un «dialogo aperto».

Ed è subito arrivato un messaggio di Trump, scritto sulla sua piattaforma social Truth: «Congratulazioni al cardinale Robert Francis Prevost. È un grande onore realizzare che è il primo papa americano. Che grande gioia e che grande onore per il nostro Paese. Non vedo l’ora di incontrare papa Leone XIV, sarà un momento molto significativo».