È in lavorazione una commedia ispirata alla storia dei Green Day

Una comedy ispirata (e sviluppata insieme) ai Green Day è in lavorazione da parte di Live Nation Productions, scrive Variety. Intitolato New Years Rev, il film è il romanzo di formazione di tre amici, interpretati da Mason Thames, Kylr Coffman e Ryan Foust, che vanno Los Angeles convinti che la loro band aprirà il concerto dei Green Day a Capodanno.

Secondo la sinossi, “il loro viaggio è una gita turbolenta e maliziosa attraverso il Paese, piena di avventure, basata sulla storia dei Green Day e sugli anni trascorsi in un furgone per le tournée in giro per l’America”.

Il film, scritto e diretto da Lee Kirk, vede la partecipazione anche delle attrici di The Office Jenna Fischer e Angela Kinsey, insieme a Ignacio Diaz-Silverio e Keen Ruffalo. La produzione è in corso in Oklahoma.

“I giorni in furgone sono i migliori. Guidavamo tutta la notte senza dormire e poi suonavamo per 10 ragazzi nel seminterrato della casa di un amico di un amico, a 50 miglia a est di qualsiasi posto di cui abbiate mai sentito parlare”, ha detto il frontman dei Green Day Billie Joe Armstrong in una dichiarazione. “Ma continuavamo a farlo di nuovo il giorno dopo, e quello dopo ancora. Perché lo fai con i tuoi compagni di band, che diventano la tua famiglia, ed è diverso da qualsiasi cosa tu abbia mai conosciuto. È elettrico. Lasciamo spazio alla musica e alla malizia”.

I Green Day hanno pubblicato il loro ultimo album, Saviors nel 2024 e sono pronti a suonare come headliner al Coachella in aprile.

Live Nation Productions è la divisione cinematografica e televisiva di Live Nation Entertainment. I suoi progetti ispirati alla musica includono il film vincitore dell’Oscar A Star Is Born, Moonage Daydream, Love, Lizzo e il prossimo film di Anderson .Paak, K-Pops.

“Con la strepitosa guida dei Green Day, New Years Rev racconta la storia di giovani artisti che inseguono un sogno: lunghe notti, chilometri infiniti e l’elettrizzante adrenalina da palco che alimenta il loro viaggio”, ha affermato Kroft, responsabile del settore film e TV di Live Nation Productions. “Interpretato da un cast incredibile, è un omaggio alla magia della musica dal vivo”.