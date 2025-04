Charli XCX ha reso ‘Brat’ il Coachella con Billie Eilish, Lorde e Troye Sivan

Sapevamo che sarebbe stata una monella, ma quanto monella? Charli XCX ha superato le aspettative con un set esplosivo al Coachella che ha compreso un’energia fuori dal comune e le apparizioni a sorpresa dei suoi amici Lorde, Billie Eilish e Troye Sivan.

Fin dall’inizio del festival, si è capito che il set di Charli era uno dei più attesi della giornata. Ovunque ti girassi, i fan si erano presentati in abiti verde marmocchio, pronti a festeggiare con la ragazza che aveva fatto tutto questo.

Il primo a sfilare è stato Sivan, che è emerso sul semplice palco di Charli per un’interpretazione dei Talk, Talk che ha portato un po’ di Sweat nel deserto.

Poi, al centro della passerella del palco principale, è apparsa Lorde vestita con semplici jeans e una t-shirt prima che la coppia di cantanti tornasse a gamba tesa sul palco. La folla a quel punto è impazzita.

Dopo Everything Is Romantic, dedicata a George Daniel, è arrivata Eilish nel suo vestito più Adam Sandler per il remix di “Guess”. L’esibizione sembra servire come ultimo saluto a un’epoca che ha definito l’ultimo anno della musica pop.

Eilish – che ha fatto da headliner due anni fa e si è unita a Lana Del Rey lo scorso aprile – sembra aver anticipato un momento di Guess sui social media, postando il tipico verde Brat.

Pochi giorni dopo aver annunciato l’uscita di una canzone dal suo quarto album, Lorde si è unita a Charli XCX sul palco per una performance epica di Girl, So Confusing. La coppia aveva già cantato la canzone insieme al concerto di Charli al Madison Square Garden lo scorso autunno. Lo stesso pezzo di Charli è apparso poi sul suo LP Brat del 2024 e i fan hanno subito iniziato a pensare che la complicata narrazione dell’amicizia femminile potesse riguardare proprio Lorde. Le due poi non solo lo hanno confermato, ma hanno anche appianato le loro divergenze con un remix pubblicato due settimane dopo, in cui la cantante neozelandese ha raccontato la sua versione della loro amicizia.

Charli aveva inviato a Lorde una nota vocale sulla canzone, alla quale Lorde ha risposto immediatamente con un “reciproco sentimento di profonda empatia per la mia amica e di ‘Man, sono stata fraintesa e voglio davvero sistemare le cose’”. Il remix è stato realizzato in tre giorni.

Charli ha continuato a portare in tour il suo album di successo Brat, con altri concerti da solista in programma per la primavera. Sta anche girando diversi film, tra cui uno intitolato The Moment, che ha annunciato di aver girato proprio sul palco del festival.