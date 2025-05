Liam Gallagher risponde alle voci di camerini separati per il tour Oasis: «Gli after-party sono per i coglioni»

Liam Gallagher ha risposto con il suo solito stile alle recenti indiscrezioni secondo cui lui e suo fratello Noel, per evitare qualsiasi possibilità di litigio – e nuovi scioglimenti della band – saranno tenuti separati durante l’attesissimo tour mondiale della reunion degli Oasis, in programma per il 2025.

Secondo quanto riportato dal The Sun, gli organizzatori avrebbero predisposto due green room e due liste VIP distinte, con accessi regolati in base a quale fratello ha fornito il biglietto. Le voci parlavano anche di eventi after-show completamente separati”, proprio per evitare tensioni dietro le quinte tra i due fratelli.

After party’s are for wankers I’m getting straight of after the gigs get my beauty sleep this level of sexiness doesn’t happen by staying up talking bollox to bellends — Liam Gallagher (@liamgallagher) May 3, 2025

Ovviamente Liam ha prontamente smentito tutto con un post sul suo profilo X, pubblicato il 3 maggio. Ovviamente sempre con il suo stile inconfondibile: “Gli after-party sono per i coglioni” ha scritto Our Kid riferendosi all’articolo. “Dopo i concerti me ne vado subito a dormire per farmi il sonno di bellezza: un livello di sex appeal così non si mantiene stando svegli a parlare di stronzate con degli idioti”.

La dichiarazione arriva dopo che i due fratelli erano stati avvistati insieme in un pub di Londra, il Mildmay Club a Newington Green, apparentemente per girare del materiale promozionale legato al tour o, secondo altre fonti, per una nuova campagna di un noto brand di abbigliamento sportivo.

Il tour degli Oasis partirà nel 2025 e conta già 41 date confermate, distribuite su più continenti fino a novembre. A supporto ci saranno Cast, Richard Ashcroft, Cage The Elephant e Ball Park Music. La formazione sul palco includerà, oltre a Liam e Noel, Andy Bell, Gem Archer, Paul “Bonehead” Arthurs e Joey Waronker alla batteria.