Jovanotti ricorda il Papa in concerto: «Era un prete della periferia del mondo»

In questi giorni si è molto parlato della scelta di Jovanotti di non rimandare tutte e quattro le date previste questa settimana al Palazzo dello Sport di Roma dopo la morte di Papa Francesco. L’artista e il suo team infatti hanno deciso di esibirsi regolarmente, posticipando la sola data di sabato 26 (giorno del funerale di Bergoglio) a domenica 27: «Suoneremo a Roma a partire da stasera. Moltissimi hanno programmato da tempo di partecipare a questi concerti, in molti arrivando a Roma da lontano. Suoneremo e realizzeremo i concerti romani con tutto il nostro slancio e la nostra passione di sempre».

Così ieri la prima delle 8 date di PalaJova nella capitale si è tenuta regolarmente e, come promesso dallo stesso Jova, c’è stato un piccolo momento per ricordare il Papa. «Come diceva Neruda, potranno tagliare tutti i fiori ma non fermeranno mai la primavera. E poi c’è un altro sudamericano innamorato della poesia che ha detto: “Tutto nasce per fiorire in un’eterna primavera. Era un prete, un prete di periferia. Si chiamava Francesco». «Era un prete della periferia di Buenos Aires e poi lo è diventato della periferia del mondo», ha continuato il cantante seguito da un lungo applauso del pubblico. «Gli abbiamo voluto un mondo di bene, e lui ce ne ha voluto a noi. E vi sembra normale questo? No, non c’è niente di normale nel voler bene, nell’esser qualcosa, nell’inseguire un sogno con coraggio, con la fede (per chi ce l’ha), con la forza, con l’amore».

E questa la conclusione: «Si cade e ci si rialza, come fanno i fiori».

Il video del ricordo: