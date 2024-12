Beyoncé ha portato il suo rodeo all’halftime show della NFL

Otto mesi dopo la sua uscita, Beyoncé ha eseguito per la prima volta dal vivo alcuni dei brani contenuti nel suo ultimo disco Cowboy Carter. La musicista, nella notte, è infatti salita sul palco del Christmas Gameday della NFL all’NRG Stadium di Houston per esibirsi durante l’halftime.

Beyoncé ha dato il via al set con 16 Carriages, arrivando sul palco in groppa a un cavallo bianco. Ha poi eseguito la sua versione del classico dei Beatles Blackbird, affiancata da Tiera Kennedy, Tanner Adell, Brittney Spencer, Reyna Roberts.

Poi è stato il turno di Ya Ya e Riverdance, prima di essere raggiunta da prima da Shaboozey per eseguire Sweet Honey Buckiin’ e poi da Post Malone con cui ha cantato Levii’s Jeans. E dopo Jolene, la sua versione dell’omonima canzone di Dolly Parton del 1973, Beyoncé ha eseguito Texas Hold ‘Em per la prima volta, dichiarando: «È giusto che la facciamo per la prima volta in Texas». Questa volta l’ospite è stata la figlia Blue Ivy.

Secondo alcuni rumor la performance verrà pubblicata da Netflix come opera a parte sul proprio catalogo.

Nel mentre qui alcuni video dell’esibizione:

And now, can y’all stop comparing other artists to Beyonce? It’s disrespectful! 🐝 pic.twitter.com/TW2Qkf3LHg — Jerome Trammel, M.B.A (@MrJeromeTrammel) December 25, 2024

these harmonies??? this moment with Beyoncé was heavenly. wow#BeyonceBowl pic.twitter.com/u0aDjqAktU — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) December 25, 2024

Beyoncé is the greatest artist alive and no one comes close yall can cry about it 😭 pic.twitter.com/uggpEHqdFn — rafa carter 𐚁 (@beyfobic) December 25, 2024

Can we get into how amazing Beyoncé sounded? A VOCALIST! pic.twitter.com/rIFxMtdWAD — NotBeyoncebutViolence (@ourhermitage) December 25, 2024

beyoncé brings out post malone to perform at her christmas halftime show #BeyonceBowl

pic.twitter.com/vR1Hl53OXm — 2000s (@PopCulture2000s) December 25, 2024