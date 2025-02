Post Malone, annunciata una data in Italia

A un anno di distanza dalla pubblicazione di F-1 Trillion, Post Malone arriverà in Italia per un concerto unico a Milano. L’artista americano raggiungerà il capoluogo lombardo il 27 agosto 2025 dove si esibirà all’Ippodromo Snai San Siro. Post Malone, che da poco è diventato l’artista con più nomination ai Grammy senza vittorie (siamo arrivati a 18), porterà così il suo Big Ass World Tour nel nostro Paese dopo mesi di grandi successi come la collaborazione con Taylor Swift per Fortnight.

Il concerto si terrà all’interno della rassegna degli I-Days – di cui il cast completo verrà annunciato nelle prossime settimane – aggiungendosi così a un cartellone che comprende anche Justin Timbarlake, Dua Lipa, Duran Duran, Linkin Park e Olivia Rodrigo.

Post Malone: Tiny Desk Concert

I biglietti saranno disponibili in prevendita My Live Nation dalle 12 di giovedì 20 febbraio. La vendita generale su Ticketmaster, TicketOne e VivaTicket è invece prevista per le 12 di venerdì 21 febbraio.