L’omaggio di Beyoncé a Angie Stone: «Grazie per la tua voce e la tua forza»

«Grazie per la tua voce e la tua forza». Sono queste alcune delle parole che Beyoncé ha dedicato a Angie Stone, la cantante neo-soul americana che lo scorso venerdì ha perso la vita in un incidente automobilistico. Aveva 63 anni.

Stone era in tour quando, durante un trasferimento a tarda notte, un tir ha colpito il van su cui lei e la band stavano viaggiando. Stone è stata l’unica a non sopravvivere all’incidente.

Beyoncé ha così postato un piccolo messaggio sul proprio sito per omaggiare la cantante: «Grazie per la tua voce, la tua forza e la tua arte. La tua incredibile eredità vivrà per sempre».

The Sequence - "Funk You Up"

Angie Stone ha co-fondato le Sequence nel 1979 insieme a Cheryl “the Pearl” Cook e Gwendolyn “Blondy” Chisolm. Dopo essere diventato il primo gruppo hip-hop femminile a firmare con la Sugar Hill Records, il trio pubblicò il suo primo singolo “Funk You Up”, un brano che in seguito fu interpolato da Dr. Dre (in “Keep Their Heads Ringin’”) e influenzò (fino al punto di essere citato in giudizio) “Uptown Funk” di Mark Ronson e Bruno Mars. Stone è stata nominata per tre volte ai Grammy senza però mai riuscire ad aggiudicarsene uno.