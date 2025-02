Beyoncé ha annunciato il tour, le parole chiave sono “chitlin” e “rodeo”

Dove aver annunciato che avrebbe annunciato le date del tour di Cowboy Carter (davvero), Beyoncé lo ha fatto. Ha prima comunicato le città che toccherà e poi le date della tournée che (almeno per ora) partirà il 28 aprile dal Sofi Stadium di Los Angeles e finirà l’11 luglio al Mercedes Benz Stadium di Atlanta.

Lo ha fatto pubblicato stamattina un poster finto vintage. I concerti sono tutti negli stadi, le città sono quasi tutte americane (oltre a Los Angeles e Atlanta, anche Chicago, New York, Houston, Washington D.C., Las Vegas), tranne due europee: Londra (quattro date al Tottenham Hotspur Stadium dal 5 al 12 giugno) e Parigi (allo Stade de France il 19 e il 21 giugno).

Il nome della tournée è Cowboy Carter and the Rodeo Chitlin’ Circuit Tour ed è programmatico nell’unire l’immaginario country a quello R&B, come già accaduto nell’album che è stato appena premiato ai Grammy. Mette assieme il titolo dell’album, che contiene a sua volta un messaggio: se non è Cowgirl Carter come ci si aspetterebbe, è anche perché un tempo gli ex schiavi venivano chiamati in modo sminuente boy.

La parola rodeo è abbinata a Chitlin’ Circuit, che ai tempi della segregazione razziale negli Stati Uniti era il nome della rete di locali in cui i performer afroamericani, dal blues al jazz al rhythm & blues, potevano esibirsi. E questo fino agli anni ’60, tanto’è che anche il giovanissimo Jimi Hendrix lo frequentò. Diceva di avere imparato a suonare davanti a un pubblico a Nashville, «devi veramente suonate, quella gente non si accontenta facilmente».

Una delle ipotesi più accreditate è che il nome chitlin venga chitterlings, che nella cucina sudista indica piatti cucinati con le interiora di maiale, che un tempo era la paga che alcuni di quesi musicisti ricevevano.

Le date:

28 aprile — Los Angeles, CA @ SoFi Stadium

1 maggio — Los Angeles, CA @ SoFi Stadium

4 maggio — Los Angeles, CA @ SoFi Stadium

7 maggio — Los Angeles, CA @ SoFi Stadium

15 maggio — Chicago, IL @ Soldier Field

17 maggio — Chicago, IL @ Soldier Field

22 maggio — East Rutherford, NJ @ MetLife Stadium

24 maggio — East Rutherford, NJ @ MetLife Stadium

25 maggio — East Rutherford, NJ @ MetLife Stadium

28 maggio — East Rutherford, NJ @ MetLife Stadium

5 giugno — Londra, UK @ Tottenham Hotspur Stadium

7 giugno — Londra, UK @ Tottenham Hotspur Stadium

10 giugno — Londra, UK @ Tottenham Hotspur Stadium

12 giugno — Londra, UK @ Tottenham Hotspur Stadium

19 giugno — Parigi, Francia @ Stade de France

21 giugno — Parigi, Francia @ Stade de France

28 giugno — Houston, TX @ NRG Stadium

29 giugno — Houston, TX @ NRG Stadium

4 luglio — Washington, D.C. @ Northwest Stadium

7 luglio — Washington, D.C. @ Northwest Stadium

10 luglio — Atlanta, GA @ Mercedes Benz Stadium

11 luglio — Atlanta, GA @ Mercedes Benz Stadium

Non si sa altro sul tour. L’unico indizio viene dal quarto d’ora di show che la star ha fatto a dicembre al cosiddetto Beyoncé Bowl.