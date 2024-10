Bruce Springsteen ha cantato per Kamala Harris: «Trump si candida per diventare un tiranno americano»

Bruce Springsteen mette le cose in chiaro: voterà per la vicepresidente Kamala Harris. Giovedì sera The Boss è salito sul palco del raduno elettorale a Clarkston, in Georgia, per esibirsi con tre dei suoi brani e ha definito Donald Trump un “tiranno americano”.

Vestito con blue jeans e gilet, Springsteen ha preso la scena suonando la chitarra e l’armonica mentre cantava il testo di The Promised Land davanti alla folla.

“Sono Bruce Springsteen e sono qui per sostenere Kamala Harris e Tim Walz come presidente e vicepresidente degli Stati Uniti, e per oppormi a Donald Trump e JD Vance”, ha detto. “Voglio un presidente che rispetti la Costituzione, che non minacci ma voglia proteggere e guidare la nostra grande democrazia, che creda nello stato di diritto e nel trasferimento pacifico del potere, che si batta per il diritto delle donne di scegliere e per creare un’economia della classe media che sia al servizio di tutti i cittadini”.

“C’è solo un candidato in queste elezioni che ha a cuore questi principi: Kamala Harris”, ha continuato Springsteen. “Lei si candida per diventare il 47esimo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump si candida per diventare un tiranno americano. Non capisce questo Paese, la sua storia o cosa significhi essere profondamente americano. Ecco perché il 5 novembre voterò per Kamala Harris e Tim Walz”.

“Invito tutti voi che credete nel modello americano a unirsi a me. Grazie”, ha detto Springsteen, prima di eseguire la sua canzone, Land of Hope and Dreams e anticipando ulteriore “intrattenimento” mentre iniziava a cantare la sua hit, Dancing in the Dark.

Alla manifestazione era presenti anche Samuel L. Jackson, Spike Lee, Tyler Perry e l’ex presidente Barack Obama.

Springsteen ha appoggiato Harris in un video su Instagram all’inizio di questo mese, dicendo che Harris e il candidato vicepresidente Tim Walz (che è un grande fan di Springsteen) sono “impegnati in una visione di questo Paese che rispetti e includa tutti”.

Oltre a citare l’impegno di Harris e Walz per l’inclusione indipendentemente da “classe, religione, razza, opinioni politiche o identità sessuale”, Springsteen ha affermato: “Vogliono far crescere la nostra economia in un modo che avvantaggi tutti, non solo quelli fortunati come me. Questa è la visione dell’America di cui parlo costantemente da 55 anni”. Il Boss ha anche registrato un vero e proprio messaggio per Harris, eccolo:

Springsteen sostiene regolarmente (e spesso fa campagna a favore) i candidati democratici da anni. Ha appoggiato Hillary Clinton nel 2016 e ha definito Trump un “deficiente” in un’intervista del 2016 con Rolling Stone. Nel 2020 ha dato il suo sostegno a Joe Biden, anche narrando e facendo da colonna sonora a uno spot pubblicitario per la campagna del futuro presidente.

