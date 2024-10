Arnold Schwarzenegger appoggia Kamala Harris: «Sono americano prima di essere repubblicano»

Arnold Schwarzenegger, da sempre repubblicano, appoggia i democratici Kamala Harris e Tim Walz nella corsa come presidente e vicepresidente.

In un messaggio pubblicato mercoledì su X, Schwarzenegger ha ammesso che, sebbene condivida sfacciatamente le sue opinioni politiche, non tende mai a sostenere nessun candidato. Mentre la star di Terminator descriveva dettagliatamente il suo periodo come governatore della California, evidenziando i suoi sforzi per portare aria pulita, creare più posti di lavoro, equilibrare il bilancio statale e aumentare gli investimenti nelle infrastrutture, ha anche affermato: “Odio la politica più che mai”.

“Voglio disconnettermi”, ha scritto. “Ma non posso. Perché rifiutare i risultati di un’elezione è quanto di più anti-americano possa esistere. Per qualcuno come me che parla con persone di tutto il mondo e sa ancora che l’America è la città splendente su una collina, dire che invece è ‘un bidone della spazzatura per il mondo’ è così anti-patriottico che mi fa incavolare da morire”.

I don’t really do endorsements. I’m not shy about sharing my views, but I hate politics and don’t trust most politicians.

I also understand that people want to hear from me because I am not just a celebrity, I am a former Republican Governor.

My time as Governor taught me to…

— Arnold (@Schwarzenegger) October 30, 2024