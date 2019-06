Arnold Schwarzenegger debutta con un brano rap

Arnold Schwarzenegger si è lanciato in un featuring rap per un brano che racconta la sua ascesa da bodybuilder a star di Hollywood: la canzone si chiama Pump It Up – The Motivation Song ed è firmata dal cantante austriaco Andreas Gabalier. Il pezzo fa riferimento alla carriera dell’ex governatore della California e a tutti i suoi successi, inclusi i suoi ruoli in Terminator e Conan il Barbaro.

Nel video ci sono immagini d’archivio dell’attore quando si allenava per diventare Mister Olympia e filmati attuali in cui Schwarzy e Gabalier sollevano pesi insieme.

“Hey, I’m Arnold Schwarzenegger and listen carefully“, rappa Schwarzenegger. “Dig deep down and ask yourself, who do you want to be/ Not what, but who – ff you believe success will come to you/ Work like hell, trust yourself, and all your dreams come true”.

E ancora: “Break some rules, knock the wall, don’t be afraid to fail/ You have to think outside the box, I say no pain no gain/ I don’t want to hear it cannot be done, always give something back/ My name is Arnold Schwarzenegger and I’ll be back”. E ovviamente l’I’ll be back viene direttamente da Terminator.