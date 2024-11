Harrison Ford appoggia Kamala Harris: «Abbiamo bisogno di un presidente che lavori per tutti noi»

Harrison Ford appoggia Kamala Harris e Tim Walz. In un paio di clip, ha spiegato perché, dopo “aver votato per 64 anni”, ha deciso di dire a “persone che non ho mai incontrato per chi voto e perché” per queste elezioni.

È la prima volta che appoggia un presidente, dice. In un video spiega che, pur non essendo d’accordo con ogni singola politica, afferma: “Queste due persone credono nello stato di diritto. Credono nella scienza. Credono che quando governi, lo fai per tutti gli americani, credono che siamo tutti sulla stessa barca. Queste sono le idee in cui credo. Queste sono le persone che posso sostenere”.

Harrison Ford Endorses Harris: ‘We Need a President Who Works for Us All’

Watch this video on YouTube

Nel frattempo, dice di Trump: “Ha trascorso quattro anni mettendoci gli uni contro gli altri mentre abbracciava dittatori e tiranni in tutto il mondo. Non è quello che siamo. Non abbiamo bisogno di rendere di nuovo grande l’America. Dai. Siamo fantastici. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è lavorare di nuovo insieme. Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è un presidente che lavori ancora per tutti noi”.

In un secondo video, Ford spiega come anche gli ex membri dell’amministrazione Trump non votino per lui. “Quando dozzine di ex membri dell’amministrazione Trump lanciano l’allarme, affermando: ‘Per l’amor di Dio, non farlo di nuovo’, devi prestare attenzione. Ci stanno dicendo qualcosa di importante”. Sottolinea che per molti di loro sarà la prima volta che non voteranno repubblicano, “perché sanno che questo conta davvero”, spiega.

“Kamala Harris proteggerà il tuo diritto di non essere d’accordo con lei su politiche o idee”, continua. “E poi, come abbiamo fatto per secoli, li discuteremo, lavoreremo su di essi insieme e andremo avanti”.

“L’altro tizio esige lealtà incondizionata, dice che vuole vendetta. Sono Harrison Ford. Ho un voto, come chiunque altro, e lo userò per andare avanti. Voterò per Kamala Harris.”

Ford aggiunge la sua voce al massiccio coro di voci di celebrità che votano per il partito democratico. Altre star che hanno sostenuto Harris includono Megan Thee Stallion, Maren Morris, John Legend, Bad Bunny e Cher. Anche Beyoncé e Bruce Springsteen sono apparsi con il vicepresidente alle manifestazioni della scorsa settimana.

Da Rolling Stone US