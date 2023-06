I film da vedere a giugno 2023

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson al cinema dal 1° giugno

Dopo Spider-Man – Un nuovo universo, vincitore del premio Oscar come miglior film d’animazione, ecco il sequel. Che riparte da Miles Morales, l’amichevole Spider-Man di Brooklyn catapultato nel Multiverso, dove incontra una squadra di “Spider-eroi” incaricata di proteggerne l’esistenza. Ma quando gli eroi si scontrano su come affrontare una nuova minaccia, Miles si ritrova contro tutti gli altri Ragni… Nuovo Spider-verso, nuovo capolavoro?

Transformers – Il risveglio

Steven Caple Jr. al cinema dal 7 giugno

C’era davvero bisogno di un nuovo capitolo della saga inaugurata da Michael Bay nel 2007? È una domanda retorica. Ma i fan di questi giocattoloni (inteso come film, ma anche alla lettera) probabilmente apprezzeranno comunque. Siamo nel 1994. Una coppia di archeologi di Brooklyn si ritrova coinvolta in un antico conflitto. Segue un’avventura in giro per il mondo che si lega a tre fazioni di Transformers: i Maximal, i Predacon e i Terrorcon. Nel cast Ron Perlman, Dominique Fishback e Anthony Ramos, dirige il regista di Creed II.

Denti da squalo

Davide Gentile al cinema dall’8 giugno

Uno degli esordi italiani più promettenti della stagione. Walter, 13 anni, ha appena perso il padre. Nel suo vagare apparentemente senza meta lungo il litorale romano, un luogo affascinante e misterioso cattura la sua attenzione: una villa abbandonata con una gigantesca, torbida, piscina. Ma la villa non è incustodita, e per Walter inizierà un viaggio indimenticabile. Al giovane protagonista Tiziano Menichelli si affiancano nomi come Virginia Raffaele, Edoardo Pesce e Claudio Santamaria.

Prigione 77

Alberto Rodríguez al cinema dall’8 giugno

Il Rio della Casa di carta passa al dramma carcerario. Nei panni di Manuel Gomez, un giovane contabile che nel 1977 si trova rinchiuso nella famosa “Cárcel modelo” di Barcellona, dove attende di conoscere la sua pena per appropriazione indebita. Quando arriva stringe amicizia con il suo compagno di cella, ma poco per volta entrerà a far parte di un gruppo di detenuti che stanno facendo di tutto per ottenere l’amnistia. Dirige Alberto Rodríguez, già al timone di Infiesto.

Flamin’ Hot

Eva Longoria su Disney+ dal 9 giugno

Debutto nel lungometraggio della neo-regista Eva Longoria apprezzatissimo all’ultimo SXSW, è la storia vera e appassionante di Richard Montañez (Jesse García), un uomo di origine latina che, da inserviente della Frito-Lay, stravolge l’industria alimentare sfruttando le sue origini messicano-americane per trasformare i Flamin’ Hot Cheetos da snack in un fenomeno iconico della cultura pop globale. Go, Latinos, go!

The Flash

Andy Muschietti al cinema dal 14 giugno

La rapidità con cui corre il protagonista è pari solo a quella delle polemiche che hanno invaso Internet negli ultimi mesi a proposito della cattiva condotta (detto in estrema sintesi) del suo interprete, Ezra Miller. Che però non è stato “cancellato” da uno dei cinecomic più attesi della stagione, cioè l’avventura in solitaria del superhero della Justice League. Dirige l’Andy Muschietti che ha rinverdito sullo schermo It di Stephen King, nel cast anche Batman, anzi due: Michael Keaton e Ben Affleck, together.

After Work

Erik Gandini al cinema dal 15 giugno

La tesi è semplice e perfetta per i nostri tempi “smart” (forse solo in apparenza): la maggior parte delle tipologie di lavoro che oggi conosciamo scomparirà entro pochi decenni; e, dal momento che la tecnologia supera la capacità umana, ora abbiamo l’opportunità di ripensare il ruolo del lavoro nelle nostre vite. Ad accompagnarci dentro questo scenario non così futuro c’è nientemeno che il grande filosofo e scienziato Noam Chomsky. Siamo pronti?

Emily

Frances O’Connor al cinema dal 15 giugno

Chi è la donna che si nasconde dietro l’autrice di Cime tempestose? Frances O’Connor, attrice che passa alla regia, indaga. Grazie a un copione che non cede al ritratto programmaticamente femminista in voga oggi, ma che sa ricostruire il mistero di una delle scrittrici più “gotiche” della storia della letteratura. Merito anche della notevole prova della protagonista Emma Mackey: lanciata da Sex Education, si sta ritagliando un posto al sole sempre più luminoso anche sul grande schermo.

Tyler Rake 2

Sam Hargrave su Netflix dal 16 giugno

Il blockbusterone campione di visualizzazioni su Netflix prodotto dai Russo Bros. torna con un seguito sempre pim, pum, pam! (ovvero: ultra-action). Dopo essere miracolosamente sopravvissuto agli eventi del primo film, Rake (Chris “Thor” Hemsworth) si rimette a lavorare come mercenario esperto di operazioni speciali. Ad attenderlo c’è una nuova pericolosa missione: salvare i familiari di uno spietato gangster georgiano facendoli evadere dal carcere dove sono rinchiusi. Co-protagoniste femminili Golshifteh Farahani e Olga Kurylenko.

Elemental

Peter Sohn al cinema dal 21 giugno

Presentato in anteprima all’ultimo Festival di Cannes, arriva nelle sale l’ultimo film d’animazione “made in Pixar”. Che ricorda da vicino Inside Out. Solo che stavolta al centro della storia non ci sono le nostre emozioni, ma i quattro elementi – fuoco, acqua, terra e aria – che fanno vivere in armonia gli abitanti di una tranquilla cittadina. Finché… Un altro classico per, come si suol dire, grandi e piccini?

Fidanzata in affitto

Gene Stupnitsky al cinema dal 21 giugno

Dopo le ultime prove drammatiche (vedi, lo scorso anno, il sottovalutato Causeway), Jennifer Lawrence si cimenta nella commedia romantico-sociologica, per così dire. La trama? Una ragazza dalla vita movimentata decide di rispondere a un annuncio on line, pubblicato da una madre in cerca di qualcuna che accetti di uscire con il timido figlio prima che quest’ultimo parta per il college. La svolta sexy-comedy gioverà alla “ragazza di fuoco” da Oscar?

Houria – La voce della libertà

Mounia Meddour Gens al cinema dal 21 giugno

Lyna Khoudri, volto apprezzatissimo del cinema francese visto anche in The French Dispatch di Wes Anderson, è una giovane ballerina algerina che, per pagarsi da vivere, di giorno fa le pulizie e di notte partecipa a un giro di scommesse clandestine. Una notte, a causa di una grande vincita, viene aggredita e sfigurata pesantemente, e da quel momento è costretta a fare i conti con il suo nuovo corpo. Ottima prova d’attrice e sensibilità nella messinscena: per chi non rinuncia al cinema d’autore.

Indiana Jones e il quadrante del destino

James Mangold al cinema dal 28 giugno

L’ultimo capitolo delle avventure di Indiana Jones, per la prima volta diretto non da Steven Spielberg ma da James Mangold, ha entusiasmato i fan sulla Croisette, da cui Harrison Ford è tornato a casa con una Palma d’oro speciale. Il ritmo risentirà anche degli ottant’anni (!) del protagonista, ma l’omaggio finale alla saga (vedi la presenza di Karen Allen, direttamente da I predatori dell’arca perduta) è pieno di tenerezza. Ma anche aggiornato ai tempi correnti: vedi la presenza di Phoebe Waller-Bridge, alias la nipote di Indy. Un degnissimo “the end“.

Il morso del coniglio

Daina Reid su Netflix dal 28 giugno

Chiuso un portone (Succession), si apre una porta (sull’horror). Vabbè, era il contrario. Ma la bravissima Sarah Snook, ovvero la Shiv Roy della serie cult HBO, si adatta a qualsiasi genere. Anche alla storia di una madre australiana che crede di ritrovare la sorella perduta nella figlia di sette anni. Psycho-orrori in piena regola, tra spaventi e colpi di scena. Quando arrivano i primi caldi, cos’altro si può desiderare?

Lo sposo indeciso che non poteva (o forse non voleva) più uscire dal bagno

Giorgio Amato al cinema dal 29 giugno

Dopo Il ministro (2016), Giorgio Amato richiama Gian Marco Tognazzi per un’altra satira che vuole raccontare l’Italia di oggi. Ruotando attorno ai mondi pressoché incompatibili dalle famiglie dei due sposi (com)promessi al centro della pochade. Insieme a Tognazzi, un cast che sulla carta è già stracult: Ilenia Pastorelli, Stefano Pesce, Francesco Pannofino, Andrea Roncato, più le partecipazioni di Claudia Gerini e Ornella Muti. Olé.