I Foo Fighters hanno scaricato Josh Freese

Come vi abbiamo annunciato nei giorni scorsi, i Foo Fighters torneranno a suonare dal vivo il 4 ottobre 2025 in occasione del Gran Premio di Singapore di Formula 1, ma con loro non ci sarà Josh Freese.

A darne la notizia è stato lo stesso batterista che ha raccontato di essere stato scaricato dalla band dopo appena due anni di militanza. Freese infatti era entrato nella band per colmare il vuoto lasciato dalla morte di Taylor Hawkins.

«I Foo Fighters mi hanno chiamato lunedì sera per scaricarmi perché hanno deciso “di andare in un’altra direzione per quanto riguarda il batterista”. Non mi è stato detto altro», ha scritto Freese con un comunicato su Instagram. «Nonostante questo mi sono divertito in questi due anni trascorsi sopra e sotto il palco con loro e li supporterò per il bene della band».

Continua Freese: «Suono professionalmente la batteria da 40 anni e non ero mai stato scaricato prima d’ora da una band. Non sono arrabbiato, solo un po’ scioccato e deluso. Ma come molti di voi sanno sono sempre stato freelance e sono abituato a rimbalzare da band a band, quindi per me è tutto ok. Rimane sintonizzati per leggere la mia “Top 10 dei possibili motivi per cui Josh è stato scacciato dai Foo Fighters».

I Foo Fighters non hanno finora commentato la notizia.