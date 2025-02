‘Captain America: Brave New World’ è la solita pratica Marvel

La mano che porta lo scudo rosso, bianco e blu ha un fardello pesante. Come tutti ricorderete dalla fine di Avengers: Endgame, e dall’attenta analisi della cronologia in continuo aggiornamento che è necessario rispettare per restare al passo con il Marvel Cinematic Universe, a Sam Wilson, precedentemente noto come Falcon, è stato passato il testimone per diventare il nuovo Capitan America. In The Falcon and the Winter Soldier utilizzava ancora il suo vecchio nickname da supereroe. Ora Wilson ha assunto pienamente la responsabilità di rappresentare una nazione che, almeno in questo mondo immaginario, continua a sostenere la verità e la giustizia. Lui è determinato a essere il nostro moderno Capitan America. E il significato di quel nome a un quarto del XXI secolo è molto diverso da quello che voleva dire nel 1941.

Almeno pensi che significherebbe qualcosa di diverso, giusto? Diretto da Julius Onah (The Cloverfield Paradox, Luce), Captain America: Brave New World vuole presentare Wilson (e per estensione Anthony Mackie, l’attore che lo ha interpretato per sei film nell’ultimo decennio) come la figura che guiderà qualsiasi nuova incarnazione degli Avengers sia attualmente in fase di assemblaggio. Da questo punto di vista il film è riuscito; l’allievo della Julliard è sempre stato il tipo di attore che ha una presenza scenica da vendere, ed è più che all’altezza del compito di sostenere un blockbuster. La credibilità di Mackie nei film sui supereroi è ormai ampiamente dimostrata. Come il suo personaggio, si è guadagnato una promozione.

Ma forse ricorderete il discorso che Wilson fa alla fine della serie su Disney+, quando ha parla del significato di “un uomo nero che porta la bandiera a stelle e strisce” e del perché parole come “terrorista” e “rifugiato” informino e/o contaminino le decisioni politiche, e la nozione di eroismo sponsorizzato dallo Stato è un concetto molto più complicato di quanto i politici intendano. Ci sono molte idee racchiuse in quel monologo, e alcune di queste, quelle più preziose, qui arrivano sul grande schermo. Il sotto-franchise di Cap all’interno dell’MCU potrebbe essere il luogo in cui si inserisce la versione Marvel Studios di un thriller cospirazionista degli anni ’70 (vedi Winter Soldier del 2014), ma questo sembra molto più un film d’azione stereotipato degli anni ’90 che si fa strada senza meta da una scena all’altra. È come se qualcuno avesse delicatamente versato un cucchiaino di aroma artificiale da thriller politico su un film Marvel di qualità scadente, stando molto attento a non irritare i signori delle multinazionali o lo status quo. Un titolo migliore sarebbe stato Captain America: Business as Usual.

Quello che è vecchio torna a essere nuovo: Wilson potrebbe essere Captain America 2.0, ma usa ancora le sue ali per spostarsi. Il Falcon di nuova generazione, Joaquin Torres (Danny Ramirez), potrebbe ancora accumulare ore di volo, ma è comunque un tipo impulsivo desideroso di mettersi alla prova. Entrambi riescono a ostacolare la vendita di beni di contrabbando ad alcuni criminali, mediata da Sidewinder (Giancarlo Esposito), un membro di un’organizzazione di mercenari a tema rettiliano nota come Serpent. Vale la pena notare che il suddetto contrabbando è [probabile avviso di spoiler] adamantio, una lega metallica indistruttibile spesso associata a un certo X-man. Resta un mistero come l’introduzione di questa risorsa di grande valore verrà utilizzata per integrare i mutanti Marvel nell’MCU, o quanto ciò interferirà con una serie di linee temporali che coinvolgono ex proprietà intellettuali della Fox sotto l’ombrello di questo universo cinematografico. In ogni caso, l’elemento è stato trovato su Celestial Island, un’isola scoperta di recente e formata da un Celestial morto, il che ha senso se avete visto The Eternals del 2021; o forse no.

Nel frattempo, alla Casa Bianca, l’ex cacciatore di Hulk e presidente degli Stati Uniti eletto da poco Thaddeus “Thunderbolt” Ross (Harrison Ford) spera di raggiungere un accordo con le nazioni alleate per condividere collettivamente questa ricompensa. Capitan America ha bloccato la vendita a un acquirente criminale sconosciuto, salvando la proposta diplomatica dal trasformarsi in un disastro totale. C’era una volta Ross che sosteneva la soppressione dei supereroi. Ora vuole lavorare con Cap per un bene superiore. Wilson, Torres e Isaiah Bradley (Carl Lumbly) – un super soldato originale, che è stato imprigionato e usato da cavia per gli esperimenti, storia lunga – vengono invitati a un evento alla Casa Bianca. Nel bel mezzo di una presentazione, Bradley e diversi agenti dei servizi segreti vengono “attivati”, in pieno stile Manchurian Candidate, e tentano di assassinare il POTUS. Per fortuna Ross sopravvive. A Wilson viene detto di starne fuori. E invece lui inizia a indagare su chi ha incastrato il suo amico.

La risposta ha a che fare con il passato di Ross, con le elezioni, con quell’affare di contrabbando abortito e con molte altre cose che sono marginalmente collegate tra loro e alla più ampia saga dell’MCU. Anche il capo della sicurezza del presidente, Ruth Bat-Seraph (Shira Haas di Unorthodox), si unisce all’azione; si è diplomata alla Black Widow School for Ass-Kickers e sa dire la sua. Ci sono dei cameo. Il nome Samuel Sterns viene menzionato di continuo, il che significa molto per chi è un lettore storico dell’Incredibile Hulk. A proposito: se avete visto il trailer, sapete già che il leader del mondo libero interpretato da Harrison Ford si trasforma nella versione rossa di Hulk, nota come Hulk Rosso. La star non è estranea all’interpretazione di presidenti degli Stati Uniti capaci di litigare quando necessario. Qui il suo POTUS cede completamente al suo lato più brutale e riduce in macerie parecchi monumenti di Washington D.C. E in qualche modo è ancora solo il secondo comandante in capo più distruttivo e rabbioso ad aver mai ricoperto una carica.

Captain America: Brave New World si apre presto all’idea che anche quando un bullo furioso e fuori controllo, con problemi di rabbia, minaccia la sicurezza della nazione, bisogna comunque collaborare con lui perché, ehi, è il presidente! Ho detto tutto! È chiaro che il film è in lavorazione da molto tempo e ha altri obiettivi da soddisfare, ma questo non significa che il sapore che lascia in bocca non sia orribile aSenza svelare nulla, diciamo solo che il finale è pura evasione al 100%).

Forse nessuno era necessariamente alla ricerca di un commento tanto tagliente sul momento politico attuale attraverso lo specchio in un film Marvel, anche se The Falcon and the Winter Soldier ha fatto da perfetta introduzione. Vogliamo solo divertirci ed emozionarci, e il fatto che quest’ultima avventura di Cap non sia nemmeno all’altezza di questo compito è il reato più grave. Quasi nessuna parte della storia rimane impressa. Le scene si confondono tra loro, che si tratti di scontri a fuoco sull’Oceano Indiano o di risse in laboratori oscuri, nei corridoi del potere o per strada. Quando arriveranno i grandi risultati, potresti ritrovarti intorpidito dallo stesso assalto di CGI che ricorda un milione di altre stravaganze dei fumetti in grande stile.

Lo sappiamo, lo sappiamo: non odiare il giocatore, odia il gioco che stabilisce che qualsiasi cosa il genere offra verrà divorata e riempirà i conti in banca degli azionisti, a prescindere da tutto. Peccato che a questo punto il giocatore e il gioco siano praticamente inseparabili e, sebbene Brave New World non sia minimamente paragonabile ai vari momenti peggiori dell’MCU degli ultimi anni, questo tentativo di ristabilire un personaggio iconico e di ripristinare la situazione è comunque debole. Il teaser dei titoli di coda (si sapeva che ce ne sarebbe stato uno) sembra volutamente generico e vago, come se i poteri forti fossero diventati timorosi nell’impegnarsi in una trama che potrebbe essere costretta a cambiare ancora una volta. Ci dicono che qualcosa sta arrivando. Vi preghiamo di rinnovare la nostra fede in questo esperimento che ormai sembra infinito.

