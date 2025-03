Kanye West ha pubblicato un brano con Sean “Diddy” Combs e sua figlia North (senza permesso di Kim Kardashian)

Ieri Kanye West ha pubblicato via X una nuova canzone, a suo dire scritta da Sean “Diddy” Combs, in cui compaiono lui e sua figlia North West. Kanye ha condiviso Lonely Roads Still Go to Sunshine dopo una presunta controversia sulla sua pubblicazione tra lui e l’ex moglie Kim Kardashian.

La canzone vede anche la partecipazione del figlio di Combs, Christian “King” Combs, e della cantante Jasmine Williams. Il brano si apre con quella che sembra essere la voce di Combs che dice: “Voglio solo ringraziarti tanto per esserti preso cura dei miei figli. Nessuno mi ha contattato, nessuno mi ha chiamato”. A questo, West risponde: “Ti voglio tanto bene, amico. È come se mi avessi cresciuto. Anche quando non ti conoscevo, capisci cosa intendo?”.

Prima di pubblicare la canzone, West ha condiviso degli screenshot, poi cancellati, di alcuni messaggi tra lui e la Kardashian. Secondo questi messaggi Kim avrebbe inviato dei documenti a Kanye affinché non inserisse la figlia North «per non essere nella canzone di Diddy, per proteggerla». Lo scambio di sms riguardava il marchio di North West, che la Kardashian ha registrato in seguito a un’apparente discussione e a un accordo con Kanye quando sono nati i loro figli, «in modo che nessun altro» potesse registrare i nomi dei loro figli. Il marchio in questione tornerebbe a North West compiuti 18 anni (attualmente ne ha 11), ha aggiunto Kardashian. Gli screenshot sono stati ripresi da TMZ.

Kanye ha così risposto a Kim: «Modificalo o vado in guerra e nessuno dei due si riprenderà dalle conseguenze pubbliche». Aggiungendo: «Dovrai uccidermi».

