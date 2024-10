Leonardo DiCaprio appoggia Kamala Harris sulle politiche climatiche: Trump «nega la scienza»

Leonardo DiCaprio sostiene Kamala Harris e le sue iniziative politiche legate al cambiamento climatico. L’attore ha condiviso un video in cui criticava l’approccio di Donald Trump alla crisi climatica e sottolineava la leadership di Harris nell’approvazione dell’Inflation Reduction Act.

“All’inizio di questo mese, gli uragani Helene e Milton hanno devastato parti della Florida, della Georgia e della Carolina del Nord. Le famiglie hanno perso la casa, i mezzi di sussistenza e i propri cari a causa di alcuni degli uragani atlantici più forti mai registrati”, ha detto DiCaprio in un video pubblicato sui social media. “Queste tempeste hanno causato danni stimati per 100 miliardi di dollari e, sia chiaro, questi disastri innaturali sono stati causati dal cambiamento climatico”.

“Donald Trump continua a negare i fatti. Continua a negare la scienza. Ha ritirato gli Stati Uniti dagli accordi sul clima di Parigi e ha revocato le fondamentali protezioni ambientali”, ha aggiunto. “Ora ha promesso all’industria del petrolio e del gas che si libererà di qualsiasi regolamentazione vorranno in cambio di una donazione di un miliardo di dollari. Il cambiamento climatico sta uccidendo la terra e rovinando la nostra economia. Abbiamo bisogno di un coraggioso passo avanti per salvare la nostra economia, il nostro pianeta e noi stessi. Ecco perché voto per Kamala Harris”.

DiCaprio ha continuato elogiando la “significativa azione climatica” di Harris e i suoi obiettivi di raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2050 costruendo un’economia verde che, secondo lui, creerà posti di lavoro e “salverà il nostro pianeta”.

“Controllate la vostra registrazione su IWillVote.com e unitevi a me: votate per Kamala Harris il 5 novembre perché non possiamo permetterci di tornare indietro”, ha concluso.

DiCaprio è da molto tempo un sostenitore della lotta al cambiamento climatico e ha endorsato i candidati democratici nel corso degli anni. Ha partecipato alla raccolta fondi di Joe Biden nel 2020.

Negli ultimi mesi, Harris ha raccolto il sostegno di numerose celebrità nel settore della musica e dell’intrattenimento, tra cui Megan Thee Stallion, Taylor Swift, Charli XCX, Bruce Springsteen, Maná, Cardi B, Kelly Rowlands e Beyoncé.

Da Rolling Stone US