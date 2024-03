La famigerata tavola in legno di ‘Titanic’ è stata venduta all’asta a un prezzo folle

La tavola di legno a cui la Rose di Kate Winslet si sala alla fine di Titanic è stata venduta a un prezzo elevatissimo, battendo altri cimeli cinematografici di culto all’asta.

Il famigerato prop che ha avuto un ruolo nella morte sullo schermo di Jack, interpretato da Leonardo DiCaprio, è stata recentemente battuta per la cifra impressionante di 718.750 dollari durante l’evento Treasures from Planet Hollywood di Heritage Auctions.

E ovviamente è stato il pezzo più costoso in lista. Ma la tavola – che in realtà è lo stipite di una porta, secondo le note dell’asta – non è stato l’unico cimelio del Titanic all’asta. Anche l’abito in chiffon viola pallido e rosa che Kate indossava nei panni di Rose per la maggior parte delle scene dell’affondamento è stato battuto per “soltanto” 125mila dollari.

Certo, il vestito è molto meno controverso del famigerato pezzo di legno, che continua a far discutere i fan sulla domanda delle domande: Jack avrebbe potuto trovare spazio accanto a Rose invece di morire congelato alla fine del film?

Per quanto riguarda il resto: la frusta di Harrison Ford da Indiana Jones e il tempio maledetto è arrivata seconda con 525mila dollari. E anche l’ascia di Jack Nicholson in Shining è stata messa all’asta, ma proprio come l’abito di Titanic, ha fruttato “soltanto” 125mila dollari.

Altri celebri oggetti cinematografici venduti includono l’abito nero di Tobey Maguire di Spider-Man 3, la schiuma da barba di Wayne Knight di Jurassic Park e la palla da bowling di Bill Murray di Kingpin.