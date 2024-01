Leonardo DiCaprio ha fatto scoprire a Scorsese ‘La città incantata’ di Miyazaki

Leonardo DiCaprio ha consigliato a Martin Scorsese di guardare La città incantata di Hayao Miyazaki. In un’intervista di Letterboxd pubblicata su YouTube, l’attore e il regista riflettono sui film che hanno influenzato il loro lavoro insieme e raccontano del suggerimento di DiCaprio a Marty.

“Mi è stato chiesto a quali film ti introdotto”, dice Leo. “Ma, considerando che hai visto tutti i film mai realizzati fino al 1980, è difficile da dire. A parte forse La città incantata e mi pare Principessa Mononoke“. “Mi avevi detto di guardare La città incantata“, conferma Scorsese.

Nel corso dell’intervista il regista non dice la sua sul film premio Oscar di Miyazaki e i due passano a discutere di alcuni delle altre opere che hanno influenzato i sei film su cui hanno lavorato insieme negli ultimi tre decenni: Gangs of New York (2002), The Aviator (2004), The Departed – Il bene e il male (2006), Shutter Island (2010), The Wolf of Wall Street (2013) e il loro lavoro più recente, Killers of the Flower Moon (2023). Discutono anche di Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato (versione del 1971), Scarface e Un posto al sole, tra molti altri titoli importanti.

Nei commenti c’era grande entusiasmo sul passaggio che riguardava Miyazaki ed erano dispiaciuti che non si fosse parlato ulteriormente di La città incantata. Qualcuno azzarda che la cosa potrebbe essere dovuta al fatto che Miyazaki avrebbe rifiutato l’invito di Scorsese a incontrarsi quando i due erano entrambi a New York.

Altri fan hanno invece sottolineato come molti dei film di Miyazaki siano in linea con le opinioni di DiCaprio sull’ambiente e il cambiamento climatico. In particolare, Principessa Mononoke, menzionata dall’attore durante la discussione con Scorsese e da lui già indicato come uno dei suoi “film preferiti di tutti i tempi”, si concentra sulla preservazione dell’ambiente e sulla sua sacralità per l’umanità.