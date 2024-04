Tra i progetti di Martin Scorsese c’è un biopic su Frank Sinatra starring Leonardo DiCaprio

Dopo aver ottenuto 10 nomination agli Oscar per Killers of the Flower Moon, Scorsese ha già individuato i suoi prossimi progetti. Le fonti dicono che ha intenzione di girare due film consecutivi: il primo su Gesù, il secondo un biopic su Frank Sinatra, scrive Variety.

Il regista premio Oscar, 81 anni, sta cercando di bypassare il sistema degli Studios e finanziare in modo indipendente Life of Jesus, basato sul libro di Shūsaku Endō del 1973. Ha adottato lo stesso approccio con il dramma del 2016 Silence (anch’esso adattato da un romanzo di Endō). In effetti, Scorsese vorrebbe lavorare di nuovo con la star di Silence Andrew Garfield per il progetto Jesus, anche se non è chiaro se l’attore quarantenne sia stato preso in considerazione per il ruolo principale o per interpretare uno dei discepoli. Anche Miles Teller è stato preso in considerazione. La produzione dovrebbe iniziare entro la fine dell’anno, l’idea era di girare in Israele, Italia ed Egitto, ma la prima ipotesi potrebbe rivelarsi una sfida logistica troppo grande dato che il Paese è in guerra con Hamas a Gaza.

Anche il progetto su Sinatra potrebbe incontrare qualche intoppo: la figlia del leggendario crooner, Tina Sinatra, controlla l’eredità del padre e non ha ancora dato la sua approvazione al film. Ma questo non ha impedito a Scorsese di mettere insieme un cast strepitoso che vedrebbe il suo attore-feticcio Leonardo DiCaprio (e chi, sennò) nel ruolo del cantante e Jennifer Lawrence in quello della seconda moglie, l’attrice Ava Gardner, dicono le fonti. Fu Gardner a rompere il matrimonio di Sinatra con Nancy Barbato, la madre di Tina. Con due delle più grandi star del cinema del pianeta come protagoniste, il film sta attirando l’interesse dei principali studi cinematografici e streamer. Apple, che ha finanziato Flower Moon, 215 milioni di dollari, vorrebbe continuare a fare affari con Scorsese, ma si dice che Sony sia la favorita per accaparrarsi il progetto.