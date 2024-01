Sì, Barbie è nel listone dei migliori film (peraltro da qualche anno a questa parte infinito), ma “il titolo che ha salvato il cinema nel 2023” (cit. Meryl Streep) non centra due categorie pesantissime: miglior regia e miglior attrice. Greta Gerwig e Margot Robbie sono le snobbate più clamorose degli Oscar 2024. La prima “rimpiazzata” (come quota rosa in una categoria altrimenti #tuttimaschi) dalla francese Justine Triet di Anatomia di una caduta (vedi più avanti), la seconda lasciata fuori un po’ a sorpresa da una cinquina in cui c’è Annette Bening (vedi sempre più avanti). Gosling resiste, così come la sua I’m Just Ken e What Was I Made For? di Billie Eilish (che sbaragliano la rivale “in casa” Dance the Night di Dua Lipa) e America Ferrera. Ma gli Academy Award sono decisamente meno pink di quello che speravano a Barbieland.



Foto: Warner Bros.