Fermi tutti, è uscito il trailer di ‘One Battle After Another’, il nuovo film di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio è pronto a combattere per la Ribellione, ma prima deve trovare sua figlia. Dopo un tesser piuttosto enigmatico, Paul Thomas Anderson ha rilasciato il trailer di One Battle After Another, in uscita negli USA il 26 settembre, che mostra di DiCaprio nei panni di un eccentrico rivoluzionario che lotta anche per la sua famiglia.

Il trailer si apre con il suo personaggio in ansia che afferra un telefono pubblico per chiamare i ribelli utilizzando codici segreti. “Non ricordo quella parte”, dice. “Non facciamo i pignoli sulle password”.

Le immagini mostrano anche uno scorcio della relazione tra DiCaprio e Teyana Taylor, mentre i due si uniscono alla Ribellione e intanto lui deve capire coemfare il padre, poi DiCaprio che viene spinto fuori da un’auto da Benicio del Toro (che DiCaprio chiama “Sensei”) e sua figlia, che cresce e impara a sparare come fa Taylor all’inizio del trailer. “Non sei adatto a mia figlia”, dice la madre di Taylor. “La mia piccola proviene da una stirpe di rivoluzionari, e tu sembri così perso. Cosa farai con questa bambina?”.

Nel cast ci sono anche Sean Penn, Regina Hall, Chase Infiniti, Wood Harris e Alana Haim delle Haim. PT Anderson scrive, dirige e produce il film insieme al defunto Adam Somner e Sara Murphy. Will Weiske è il produttore esecutivo.

Si dice che il film tragga ispirazione da Vineland di Thomas Pynchon ed è stato girato in California e a El Paso, in Texas, utilizzando pellicole da 35 mm. One Battle After Another è il primo film di Anderson dopo Licorice Pizza del 2021; il trailer è stato presentato in anteprima sulla nuova pagina YouTube di DiCaprio.

Da Rolling Stone US