Rihanna ha rivelato la terza gravidanza al Met Gala

Ed Sheeran: «Il nuovo album si intitola ‘Play’»

Aprirà un ciclo di altri dischi che continuerà con ‘Pause’, ‘Rewind’, ‘Fast Forward’, ‘Stop’ (in più, il giorno della morte, ‘Eject’). Coi precedenti cinque costituirà un corpus di 10 opere, «come Tarantino». Ospite di Fallon, il cantautore ha raccontato che ‘Shape of You’ e ‘Love Yourself’ sono state scritte per Rihanna e ha cantato ‘Old Phone’