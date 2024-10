Lo show tv di Kamala Harris: «Donald Trump si fa prendere in giro dai dittatori»

La vicepresidente Kamala Harris è stata ospite ieri sera del Late Show per discutere della sua campagna presidenziale con Stephen Colbert davanti a una lattina di birra. La candidata democratica e il conduttore hanno aperto una Miller High Life mentre Harris rifletteva su Donald Trump e sulle recenti accuse di aver inviato test Covid al presidente russo Vladimir Putin.

"Donald Trump Gets Played By These Guys" - VP Harris On Trump's Relationships With Putin, Un & Or…

Colbert ha chiesto a Kamala Harris un commento rispetto alle accuse, contenute nel libro di Bob Woodward di prossima pubblicazione, War. Nel libro, Woodward scrive che Trump ha inviato alla Russia i test Covid, molto necessari, all’inizio della pandemia.

“Ho sentito parlare del libro oggi”, ha detto Harris. “Non l’ho letto. Ma guardate – e l’ho detto anche al dibattito con lui – Donald Trump ammira apertamente i dittatori e i politici autoritari. Ha detto di voler diventare un dittatore fin dal primo giorno, se fosse eletto di nuovo presidente. Si fa prendere in giro da questi uomini. Ammira i cosiddetti uomini forti e si fa prendere in giro perché lo adulano o gli offrono favori. Il commander in chief degli Stati Uniti d’America deve essere forte e difendere i princìpi che ci sono cari”.

Ha poi continuato: “Se tutto ciò che ho sentito sul libro di Bob Woodward è vero, Donald Trump ha segretamente inviato kit di test Covid a Putin per uso personale. Chiedo a tutti i presenti e a tutti coloro che stanno guardando: vi ricordate com’erano quei giorni? Vi ricordate quante persone non avevano i test e cercavano di fare i salti mortali per ottenerli? Pensate a cosa significa questo, oltre all’invio di lettere d’amore a Kim Jong-un. Pensateci davvero. Lui pensa: “Be’, quello è un suo amico [di Putin]”. E il popolo americano? Dovrebbe essere il suo primo amico”.

VP Kamala Harris Shares A Miller High Life With Stephen Colbert

Colbert ha chiesto a Harris se Trump si rifiuta di ammettere di aver perso le elezioni del 2020 a favore di Joe Biden. Lei ha fatto notare che c’è un motivo per cui il posto di vicepresidente era disponibile durante questa campagna elettorale. “Molte persone, quando si candidano per un lavoro, si chiedono: perché il posto è disponibile?”, ha detto. “Bisogna allora chiedersi: perché il posto di running mate di Donald Trump era libero? Perché il suo vicepresidente Mike Pence si è schierato per il Paese, al di sopra dei partiti”.

“Sapete, vi dirò cosa pensano alcune delle persone che partecipano ai miei comizi: tra l’altro non sono poche quelle che si presentano. Pensano che se avete perso milioni di posti di lavoro, se avete perso l’industria manifatturiera, se avete perso gli impianti automobilistici, allora avete perso le elezioni”, ha aggiunto. “E questo cosa vi rende? Un perdente. Questo è quello che ha detto qualcuno ai miei comizi. Ho pensato che fosse divertente”.

In un altro momento dell’intervista, Harris ha parlato delle idee sbagliate secondo cui il denaro della FEMA (l’ente federale per la gestione delle emergenze, letteralmente Federal Emergency Management Agency, ndt) non viene utilizzato per aiutare la ripresa dopo l’uragano Helene. “C’è molta disinformazione”, ha detto a Colbert. “C’è un sacco di gente che è lì per dare aiuto e assistenza”. Ha aggiunto che sono disponibili aiuti sia a breve che a lungo termine, e vorrebbe che i repubblicani non dicessero bugie per “un tornaconto politico”.

"Have You No Empathy, Man?" - VP Harris On Trump's Lies About FEMA's Hurricane Helene Relief Work

Harris e Colbert hanno anche discusso del conflitto tra Israele e Hamas, un punto critico per molti elettori durante questa campagna elettorale. Colbert ha detto che “abbiamo sentito parlare di essere vicini” a un accordo per il cessate il fuoco, ma ha chiesto “cosa significa vicini?”.

“Molti dettagli sono stati risolti, ma rimangono dei dettagli”, ha confermato Harris. “Ci sono stati dei progressi, ma non hanno alcun significato se non si raggiunge un accordo, quindi non voglio dirvi che dovreste applaudirci per esserci avvicinati a un accordo”.

"I'm Not Joe Biden" - What VP Kamala Harris Would Change If Elected President

Il portavoce della campagna di Trump, Steven Cheung, ha commentato l’apparizione della Harris al Late Show su X, scrivendo: “Kamala beve una birra per mostrare agli americani quanto si possano immedesimare in lei, ma finisce per sembrare una rappresentante delle élite che resta fuori dal mondo, anche se che cerca di gasare tutti facendogli credere di essere una di loro. Le persone normali non permettono ad assassini, stupratori e terroristi di attraversare il confine come ha fatto Kamala”.

Da Rolling Stone US